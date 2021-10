Ex-Kapitän berichtet in Lindau über Seenotrettung

Der Ex-Kapitän Claus-Peter Reisch spricht am Freitag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr über „Seenotrettung – ein Menschenrecht“ im Pfarrzentrum St. Josef in der Münchhofstraße 4 in Lindau. Bekannt wurde Reisch durch seine Rettungsmissionen mit dem Schiff „Lifeline“ und seine Verhaftung auf Malta, nachdem er 235 Menschen gerettet hatte. Die private Seenotrettung hat mit großen Widerständen zu rechnen, wie Verweigerung der Hafeneinfahrt, Verhaftung und die Verleumdung mit Schleusern zu kooperieren. Auch Claus-Peter Reisch wurde vor Gericht gestellt, inzwischen aber freigesprochen. Es geht in seinem Vortrag um das Menschenrecht auf Rettung in Seenot. Der Ex-Kapitän berichtet von seinen Erfahrungen in der Seenotrettung. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung und der Lokalen Agenda statt. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden für einen sozialen Zweck erbeten. Es gilt die aktuelle Corona-Regelung. Anmeldung unter info@friedens-raeume.de möglich.