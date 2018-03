EVL-Vorstand will sich breiter aufstellen

Ein Sieg fehlt der ersten Mannschaft der Lindau Islanders noch, um auch die kommende Saison als

Präsident der Islanders bleibt weiterhin Marc Hindelang – trotz seiner neuen beruflichen Tätigkeit als Pressesprecher beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt ab 1. Juni.

„Ich habe das schon einmal zehn Jahr lang von Frankfurt am Main aus gemacht“, antwortete Hindelang nach der offiziellen Bestätigung des Fußball-Bundesligisten am Montag auf die Frage, welche Auswirkungen sein neuer Job für den EVL-Chefposten hätte. Natürlich werde er nach dem Wohnortwechsel von München in die hessische Metropole „wahrscheinlich ein paar Spiele der Islanders weniger besuchen können“ und vor allem „repräsentative Funktionen“ wahrnehmen, meint der 50-Jährige. Das ändere aber nichts daran, so der Lindauer weiter, dass er sein jetziges Amt in der EVL-Führungsetage weiter ausübe. „Außer, es sprechen massive Gründe dagegen“, fügt Hindelang einschränkend hinzu. Zur Erinnerung: Bei der vorherigen EVL-Hauptversammlung im Herbst 2017 wurde der Präsident des Eislaufvereins für drei weitere Jahre in seinem Amt bestätigt.

Neuer Job steht an erster Stelle

Wie die Zukunft seines ehrenamtlichen Engagements als Eishockey-Obmann beim Bayerischen Eissport-Verband (BEV) bis 2020 aussehen wird, hält sich Marc Hindelang derzeit offen („das muss ich noch überprüfen, der neue Job ist Nummer eins“). Entschieden hat er sich dagegen, bei der nächsten Mitgliederversammlung des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im Sommer erneut für den Vizeposten zu kandidieren. Seit 2014 hat Hindelang diese Funktion inne.

An den Nagel hängen wird der EVL-Chef seinen Job als Kommentator bei Sky. Insgesamt 19 Jahre lang war er für den Pay-TV-Sender sowie Premiere tätig. Als künftiger Pressesprecher des Fußball-Bundesligisten wird er Jan Martin Strasheim rechenschaftspflichtig sein.

Der Leiter für den Bereich „Medien und Kommunikation“ hatte diese Aufgabe bislang kommissarisch geführt. Gleichzeitig mit der Personalie Hindelang gab der hessische Fußballklub bekannt, dass Strasheim diese Position nun dauerhaft ausfüllen werde.

Ein Eishockeyfan ist mit im Boot

Um den Vorstand der EV Lindau Islanders mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, haben die Verantwortlichen des Vereins mit Wirkung zum 1. März Thomas Gläßer ins Boot geholt. Der 49-Jährige ist im Hauptberuf Geschäftsführer der Lindauer Stadtwerke und den Eishockeyfans der Islanders als absolut eishockeyaffin bekannt. Jüngst bei der Teampräsentation vor dem Start zur zweiten Oberligasaison präsentierte Gläßer auf der Bühne das neue Trikot. Von ihm versprechen sich EVL-Chef Hindelang, der Erste Vorsitzende Bernd Wucher und die anderen Vorstandskollegen vor allem Impulse fürs operative Geschäft des Vereins. „Sehr schnell ist er jemand geworden, der uns mit seinem Know-how als charismatische Führungspersönlichkeit in der Wirtschaft und der damit verbundenen extrem hohen Professionalität und Zielorientierung wichtige Impulse gegeben hat. Jeder Verein muss froh sein, wenn er solche Leute in seinen Reihen wissen kann“, lobte Hindelang in der EVL-Pressemitteilung vom vergangenen Freitag den Stadtwerke-Chef in höchsten Tönen.

Die einzige Hürde, die es nun noch zu überwinden gilt, um Thomas Gläßer als neuen EVL-Vize zu inthronisieren, ist im Grunde genommen rein formaler Natur. Da die EV Lindau Islanders seit ihrer Gründung vor rund 40 Jahren in der Rechtsform eines Vereins aufgestellt sind, bedarf es einer Satzungsänderung und eines Wahlakts.

Beides haben die Mitglieder auf einer außerordentlichen Versammlung am Donnerstag, 22. März, zu beschließen. Folgen Sie dem Antrag des Vorstands, wäre die EVL-Führungsriege künftig in der Tat noch breiter aufgestellt.