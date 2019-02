Erst unlängst konnten sich die Eishockeyfans der EV Lindau Islanders ein Bild von der Schlagkraft und Spielstärke der Eisbären Regensburg machen. Ende Januar gastierte der aktuell Tabellenzweite der Meisterrunde der Oberliga Süd in der Lindauer Eissportarena. Es war eine der besten Saisonleistungen, die die Spieler von EVL-Cheftrainer Chris Stanley gegen eines der Topteams der Liga ablieferten. Nach unglaublich hohem Tempo, das beide Kontrahenten während der gesamten regulären Spielzeit gingen, und einer Strafe gegen EVL-Verteidiger Sean Morgen nach exakt der Hälfte der gespielten Overtime mussten sich die Islanders knapp mit 1:2 geschlagen geben. Nun gastieren Stanley und seine Mannen am Sonntag, 24. Februar (18 Uhr), zum Rückspiel in Regensburg.

Ob es den Lindauern dabei gelingt, Zählbares im Kampf um den achten Play-off-Platz an der Donau zu holen, bleibt ungewiss. Zwar stotterte der Motor bei der Mannschaft von Eisbären-Cheftrainer Igor Pavlov in letzter Zeit gehörig. Den aktuellen Negativtrend belegen die beiden 2:3-Auswärtsniederlagen der Regensburger in Memmingen und Selb sowie das 3:4 zu Hause gegen den EV Landshut, wodurch Regensburg die zwischenzeitliche Tabellenführung eingebüßt und vor dem Wochenende sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter EC Peiting aufweist.

Genügend Qualität

Dennoch verfügt der nächste Gegner der Islanders, der im Altersdurchschnitt den jüngsten Kader der Oberliga überhaupt hat, über genügend Qualität und Finanzmittel. Vor allem die beiden tschechischen Kontingentspieler Nikola Gajovský und Richard Divis ragen heraus. Beide haben in der Scorerwertung vor dem Wochenende in der Summe satte 143 Punkte (53 Tore, 91 Vorlagen) gesammelt. Auch Verteidiger Petr Heider, früher in Diensten des EV Lindau, spielt eine sehr gute Saison und rangiert mit derzeit 39 Zählern (13/26) auf Platz fünf der clubinternen Wertungsliste. Nachdem auch die beiden Begegnungen in der Hauptrunde mit 3:1 und 6:1 an die Domstädter gingen, sind diese am Sonntagabend klar favorisiert.