EVL nimmt für Ausbildung und Oberligabetrieb viel Geld in die Hand

Einen Blick hinter die Kulissen des EV Lindau zu werfen: Diese Chance hat sich acht Leserinnen und Leser der Lindauer Zeitung am vergangenen Donnerstagabend geboten, denen das Losglück hold war. Der technische Vorstand des Vereins, Michael Messmer, den beim EVL alle mit „Mesi“ bezeichnen, führte seine Besucher sowie Christiane Gisbertz, Wilhelm Zürn sowie Isabel Niethammer von der Lindauer Zeitung als Medienpartner des Vereins in die Welt auf und hinter der Eisfläche.

Messmer wartete zunächst mit einer Reihe von Zahlen auf, die den Verein als solches schon mal etwas umschreiben. So erfuhren die Gäste, dass der EV Lindau derzeit 500 Mitglieder hat, 1976 gegründet wurde, neben den Islanders als Eishockey-Oberligist auch neun Nachwuchsteams hat, die – vom Schnupperkurs bis zur U17, gefolgt von den U20-Junioren, die in Kooperation mit dem EV Ravensburg in der Deutschen Nachwuchs Liga DNL – dem Puck hinterherjagen. Allein beim EVL kümmern sich 14 Lizenztrainer um die Eishockeyspieler. In diesem Sport werden Trainerlizenzen verlangt, was den Verein wiederum viele Euro kostet.

Überhaupt ist Eishockey ein kostenintensiver Sport. Auf Messmers Frage, wie hoch seine Gäste wohl das jährliche Budget schätzen würden, bekam er ziemlich kompetente Antworten. Die bewegten sich zwischen einer halben und knapp einer Million Euro. Richtig betrachtet, bewege man sich in der laufenden Saison bei 900 000 Euro, bestätigt das Vorstandsmitglied, das sich noch an die Zeit um 1990 erinnern kann. Damals wurden jährlich lediglich 90 000 Deutsche Mark aufgewendet.

Eine Wurstsemmel zum Dank

Es waren Zeiten, als die erste Mannschaft des EV Lindau noch ein paar Klassen tiefer stand, die Spieler als Lohn nach dem Spiel eine belegte Wurstsemmel und sicher auch was zu Trinken erhielten. Ansonsten sei man ehrgeizig gewesen, hätte jedoch auch viel Spaß miteinander gehabt. Vergnügliche Momente gibt es auch jetzt noch, vor allem nach Siegen. Die waren nach der Deutschlandcup-Pause zunächst in weite Ferne gerückt, der erfolgversprechende Start in die Saison landete im Spätherbst in einem tiefen Loch.

Das hat sich mittlerweile geändert, was das Publikum zahlenmäßig aber noch nicht wirklich goutiert. Natürlich würden mehr Zuschauer zu Heimspielen in der Eissportarena im Eichwald reinpassen, wie Mesi zugibt, auch wenn er sich über die aktuellen Zuschauerzahlen grundsätzlich nicht unzufrieden äußert. Auch die „eher mittelprächtige Saison“, die einer seiner Gäste so empfindet, könne er so nicht bestätigen. „Wir stehen auf einem Play-off-Platz. Wenn wir den halten können, ist dies die erfolgreichste Saison des Vereins“, begründet er seine gegenteilige Beurteilung des Saisonverlaufs.

Um zu den Zahlen zurückzukehren: In der aktuellen Saison pendelt der Zuschauerdurchschnitt um die 700er-Marke, berichtet Michael Messmer. In der Oberliga selbst ist der Durchschnitt wesentlich höher, da strömen aktuell durchschnittlich 1750 Eishockeyfans in die Stadien. „Das hängt aber unter anderem von den Infrastrukturen vor Ort ab, nicht nur vom Erfolg des eigenen Teams“, erklärt er am Beispiel des EC Peiting. Der stand in der Meisterrunde am Wochenende, punktgleich mit den Eisbären Regensburg, auf Platz eins. Und dennoch finden ähnlich wenig Zuschauer wie in Lindau den Weg zu Oberliga-Heimspielen. Wobei es rund um Peiting genügend DEL- und DEL2-Teams gebe, die Zuschauer anziehen würden, so Messmer.

Bis zu 150 Euro für einen Schläger

Clubs, bei denen pro Spiel 2000 bis 4000 Zuschauer an der Bande stünden, hätten aber auch ein entsprechend höheres Budget zur Verfügung, so Messmer weiter. Trotz aller Sponsoren – 145 aktuell beim EV Lindau – unterstützten die Zuschauer mit ihren Eintrittsgeldern ebenfalls den Verein nicht unerheblich. Und Geld kostet der Spielbetrieb schließlich. Messmer nennt Beispiele: 75 000 fließen in die Ausrüstung allein der Oberligamannschaft. So kostet ein Schläger zwischen 120 und 150 Euro netto und pro Spieler kann mit zehn Schlägern pro Saison gerechnet werden. Die Schuhe kosten zwischen 750 und 1000 Euro. Die gut 75 000 Reisekilometern zu den Spielen schlagen mit Kosten für die Busfahrten in Höhe von 35 000 Euro zu Buche, da sind die Spielergehälter noch gar nicht dabei. Und bei all dem müsse der Verein finanziell auf Unvorhersehbares eingestellt sein.

Wie etwa jüngst in Lindau der lange Ausfall von Tony Calabrese, der schließlich mit einem schwedischen Kontingentspieler ausgefüllt werden musste. Wenn dann noch der Geschäftsführer nicht richtig mit dem Geld umgeht wie bei anderen Vereinen, zuletzt bei Riessersee zu erleben, dann ginge die Sache ganz schnell den Bach hinunter, beschreibt Mesi das Risiko beim Eishockeysport.

In Lindau sei es das Risiko gewesen, auf junge, hungrige Spieler zu setzen, die naturgemäß nicht zu teuer seien. Doch auch da könne man bei der Zusammenstellung des Teams mal danebengreifen. Lindau habe da Licht und Schatten erlebt. Jüngstes positives Beispiel ist Tim Brunnhuber, der sich vergangene Saison für die Islanders als wertvoller Stürmer entpuppte, später zu den Towerstars nach Ravensburg wechselte und als 20-Jähriger in der kommendem Saison in der DEL bei den Straubing Tigers an den Start gehen wird. So etwas sei auch Werbung für Lindau, findet Michael Messmer, dem die Besucher des Meet & Greet förmlich an den Lippen hängen. Nach einer kleinen Führung durch die Eissportarena bestürmten die LZ-Leser den technischen Vorstand bei Häppchen weiter mit Fragen.