EVL-Nachwuchs erfreut über die Unterstützung

Bei der großen Tombola des EVL Fanclubs Bodensee Fighters am zweiten Weihnachtsfeiertag, wurde ein sagenhafter Erlös von 5000 Euro durch den Losverkauf erzielt. Am 30. Dezember im Heimspiel gegen den Deggendorfer SC übergaben die Mitglieder des Fanclubs stellvertretend durch Babsy Reiss und Sven Szczery, den jährlichen Hauptinitiatoren der Tombola, einen großen Scheck an Bernd Wucher als Vereinsvorsitzenden der Islanders, sowie Andreas Bürge als Jugendleiter.

Diese Spende war nur durch die großzügige Unterstützung von Sponsoren und Gönnern des Vereins möglich, die auch in diesem Jahr wieder weit über 1000 Preise für die Tombola und somit für die Unterstützung des Nachwuchses zur Verfügung gestellt haben. Stefan Hener hatte besonderes Losglück und zog den Hauptpreis der Tombola, ein von Zweirad Deusch gespendetes Mountainbike im Wert von 1000 Euro. „Es ist sagenhaft, dass unsere Sponsoren und Gönner jedes Jahr wieder zahlreiche tolle Preise für unsere Tombola zur Verfügung stellen“, so Bernd Wucher, 1. Vorstand der EV Lindau Islanders. „Dieser Großzügigkeit gilt ein ganz besonderer Dank, sowie auch den Bodensee Fighters, welche die Tombola wieder großartig organisiert haben!“

Bei den EV Lindau Islanders spielen aktuell mehr als 250 Kinder und Jugendliche in acht Teams von den Bambinis (U7) bis zum Perspektivteam (U23). Unter der Anleitung von Spencer Eckhardt wird in allen Teams altersgerecht und unter fachlicher Anleitung mit geschulten und zertifizieren Ausbildern in der Eissportarena trainiert. Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen.