EVL muss gegen Rosenheim punkten

Nach nur einem Zähler aus sechs Spielen muss kommendes Wochenende auf alle Fälle gepunktet werden. Dies wird allerdings nicht einfacher, denn der bevorstehende Gegner ist kein geringerer als die Starbulls Rosenheim, die momentan hinter den Eisbären Regensburg den zweiten Tabellenplatz der Oberliga Süd belegen. Für das Eishockeyteam aus Lindau eine schwere, aber machbare Aufgabe.

Am Wochenende wird ein sogenannter Doppelspieltag stattfinden. Das heißt die EV Lindau Islanders treten am Freitag (14. Dezember) um 19.30 Uhr in Rosenheim an und die Starbulls sind am Sonntag um 18 Uhr im Eichwald zu Gast. Mit dem letzten Wochenende wird die Einfachrunde mit je einem Heim- und Auswärtsspiel gegen jede Mannschaft der Liga beendet. Ab dem Wochenende wird die Oberliga Süd noch einmal in Nord- und Süd unterteilt und man spielt jeweils ein Hin- und Rückspiel gegen die seinem Bereich zugeteilten Mannschaften.

Der Gegner liegt den EV Lindau-Islanders

In den bisherigen Spielen gegen Rosenheim hat der EVL nie schlecht ausgesehen. Im ersten Spiel der Saison unterlagen die EV Lindau Islanders mit 3:5 in Rosenheim. Die Lindauer führten allerdings nach dem ersten Drittel bereits 3:1, konnte diesen Vorsprung aber nicht ausbauen, sondern kassierten vor Ende des zweiten Drittels noch den Ausgleich zum 3:3. Im letzten Drittel waren die Starbulls überlegen und konnten noch zwei Tore zum Endstand von 5:3 erzielen. Im Rückspiel in Lindau waren es wieder die Islanders, die in Führung gingen und lange Zeit das Spiel gestalteten, allerdings brach die Heimmannschaft im letzten Drittel etwas ein und verlor mit 1:4.

Die Mannschaft um Trainer Manuel Kofler spielt bisher eine überragende Saison und hatte vergangenen Sonntag sogar die Chance die Tabellenführung im direkten Duell gegen die Eisbären aus Regensburg zu übernehmen. Die Starbulls führten mit 3:2, verloren aber mit 3:4. Auf den Tabellendritten, den SC Riessersee, haben die Starbulls bereits sechs Punkte Vorsprung und bleiben Regensburg mit nur drei Punkten Rückstand eng auf den Fersen.

Eine gute Mischung

Bei den Oberbayern, die eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spieler haben, stechen die Stürmer Dusan Frosch, Vitezslav Bilek sowie das Rosenheimer Eigengewächs Dominik Draxlberger heraus. Diese Stürmer sollte die Lindauer Defensive ihre gesamte Aufmerksamkeit schenken, denn diese drei Spieler erzielten diese Saison zusammen schon 88 Scorerpunkte. Hier glänzten Frosch und Draxlberger meist als Vorbereiter und Bilek als Vollstrecker. Von großen Verletzungssorgen blieben die Starbulls bisher verschont, weshalb davon auszugehen ist, dass die gesamte Mannschaftsstärke am Wochenende antreten wird. Dieses Glück hatten die EV Lindau Islanders die vergangenen Wochen nicht, denn nach Torhüter Lucas Di Berardo (Saisonaus), erwischte es nun auch noch Verteidiger Philipp Haug (Oberköperverletzung, mindestens vier Wochen Pause) und die Stürmer Marco Miller (Schulter) und Adrian Kirsch, die den Islanders nicht zur Verfügung stehen werden.

Trotzdem: Wie man die großen der Liga bezwingen kann, hat der EVL diese Saison schon mehrmals eindrucksvoll bewiesen. Dies wird nur mit Teamgeist, vollem Körpereinsatz und der notwendigen Leistungsbereitschaft möglich sein.