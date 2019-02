EVL lädt für Samstag zum Kids on Ice-Day

Die EV Lindau Islanders laden am für Samstag, 9. Februar, zum zweiten Kids on Ice Day dieser Saison. Teilnehmen können alle Kinder ab drei Jahren, die unter professioneller Anleitung die ersten Schritte auf dem Eis wagen und das bereits gelernte zeigen wollen. Nach dem erfolgreichen Zulauf Mitte November bei der Premiere haben sich die Verantwortlichen für die Neuflage einiges einfallen lassen, wie der EVL mitteilt.

Die Anmeldung zum Kids on Ice-Day erfolgt am 9. Februar von 12.30 bis 13.15 Uhr vor der Eissportarena in Lindau, die Teilnahme ist kostenlos. Mitzubringen sind lediglich Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschoner. Jedes angemeldete Kind erhält Gutscheine über einen gratis Eintritt sowie Leihschlittschuhe und Verpflegung.

Tricks abschauen

Zu Beginn können die kleinen und großen Gäste die Spieler der ersten Mannschaft beim Training beobachten und sich ein paar Tricks abschauen, danach folgt eine Autogrammstunde. Anschließend geht es für die Kleinen gemeinsam mit dem Nachwuchs-Headcoach Niels Garbe und den Spielern der ersten Mannschaft aufs Eis, um das eigene Können unter Beweis zu stellen.

Dabei werden unter professioneller Anleitung unterschiedliche Übungen absolviert. Während sich der Nachwuchs auf dem Eis austobt, können die Erwachsenen zum Weißwurstfrühstück ins Eisstüble kommen und sich bei Interesse über den Lindauer Eislaufverein, seine Spieler und das neue Laufschulprogramm „Learn-to-Skate“ informieren.

Kleine Überraschung geboten

Für die Kinder gibt es kostenlosen Kinderpunsch und Tee sowie auch die Möglichkeit, ein signiertes Trikot der ersten Mannschaft zu gewinnen. Außerdem erhält jedes Kind eine kleine Überraschung als Andenken. „Der Kids on Ice-Day ist eine tolle Möglichkeit für Kinder und Eltern, ins Eislaufen hineinzuschnuppern“, sagt Sascha Paul, Sportlicher Leiter der EV Lindau Islanders. „Zudem besteht, neben der Möglichkeit, sich Informationen rund um den Verein und deren Organisation einzuholen“, ergänzt Paul.

Wer nach der gemeinsam verbrachten Zeit auf dem Eis noch nicht genug hat, kann, ebenfalls kostenlos, beim anschließenden Publikumslauf teilnehmen in der Eissportarena im Eichwald teilnehmen.