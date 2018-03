EVL kommt mit einem blauen Auge davon

Alles andere als mit Ruhm bekleckert haben sich die EV Lindau Islanders am Wochenende in Gruppe A der Qualifikationsrunde zur Eishockey-Oberliga Süd: Zweimal trat die Mannschaft des neuen EVL-Trainers Mike Muller gegen den Bayernligisten ESC Geretsried und holte gerade einmal drei Punkte.

Symptomatisch für die aktuelle Leistung, die die Lindauer derzeit abgeben, waren die Schlussminute beim 4:2-Heimerfolg am Sonntagabend im Lindauer Eichwaldstadion: Zu diesem Zeitpunkt stand es 3:2 für die Gastgeber, die allerdings mit einem Mann weniger auf dem Eis standen. Der Grund: EVL-Stürmer Simon Klingler kassierte kurz zuvor eine völlig überflüssige Spieldauerstrafe wegen eines Kopfchecks und musste vorzeitig zum Duschen gehen. Die Gäste aus Geretsried nahmen ihre Auszeit und den gut haltenden Goalie David Albanese heraus und liefen mit zwei Mann mehr zum anschließenden Bully.

Sieg per Empty-net-Goal

Nachdem der Puck wieder im Spiel war, bekamen ihn die Islanders unter Kontrolle. Völlig freistehend unternahm Jeff Smith den ersten Versuch, die Scheibe ins leere Tor zu befördern –und setzte das Spielgerät an den Außenpfosten. Wenige Augenblicke später, nach einem erfolglosen Angriff der Gäste, nahm EVL-Kapitän Philipp Haug, noch im eigenen Drittel stehend, Maß und schob den Puck knapp am Gehäuse der River Rats vorbei. Im dritten Anlauf hatte Haug dann das nötige Zielwasser und netzte zwei Sekunden vor der Schlusssirene den Puck an Freund und Feind vorbei zum umjubelten Siegtreffer für die Lindauer ein.

Das 4:2 war der vorläufige Schlusspunkt eines Wochenendes, in welchem der EV Lindau weit von seiner Bestform entfernt agierte – und das ausgerechnet gegen einen Gegner, der die Bayernliga-Hauptrunde Mitte Januar gerade einmal als Tabellenachter beendete und somit nur knapp in die Gruppe A der Qualifikationsrunde reinrutschte. Verwundert rieb sich so mancher EVL-Fan am Sonntagabend die Augen ob des Auftritts der Islanders. Wenig Biss in den Zweikämpfen, zahlreich vergebene Torchancen und kein zwingender Zug zum gegnerischen Tor: Kein Wunder, dass die Lindauer ihr Publikum bis zuletzt auf die Folter spannten.

„Unglaublich“, entfuhr es einem Zuschauer bereits in der ersten Drittelpause. Was war passiert? Ganze zwei Sekunden vor Ertönen der Sirene passierte dem EVL vor dem von David Zabolotny gehüteten Tor ein kapitaler Fehler, vorbei war kurz zuvor von Jeff Smith besorgte 1:0-Führung der Hausherren. Diese legten zwar im Mittelabschnitt des sechsten Gruppenspiels gegen einen Gegner, dem im Laufe des Abends mehr und mehr die Puste ausging, durch Treffer von Adrian Kirsch und Sascha Paul mit 3:1 vor. Doch konnte Daniel Merl in der 45. Minute auf 3:2 verkürzen und machte die Schlussphase der Partie bis zum Empty-net-Goal der Lindauer in letzter Sekunde wieder spannend.

Versöhnlich stimmt allenfalls der dritte Tabellenrang, den die EV Lindau Islanders nach dem sechsten Spieltag jetzt einnehmen. An jedem der drei Spielwochenenden der Qualirunde stand ein anderer Coach an der Lindauer Bande: Erst befehligte der inzwischen geschasste Dustin Whitecotton, danach hatte Alexander Jäger das Sagen, jetzt soll es Mike Muller bis zum Saisonende richten.

Dass der Klassenerhalt kein Selbstläufer für die Lindauer sein wird, bewies ihr desolater Auftritt am Freitagabend beim Hinspiel in Geretsried. Mit 3:6 geriet der Oberligist unter freiem Himmel unter die Räder, von „Arbeitsverweigerung“ war in der Pressemitteilung des Eislaufvereins die Rede. Man darf gespannt sein, wie sich der EVL am nächsten Wochenende in Füssen und zu Hause gegen Peißenberg präsentieren wird. Beide Hinspiele hatten die Islanders bekanntlich verloren.

In der Parallelgruppe B der Qualifikationsrunde hat nach dem Wochenende weiterhin der HC Landsberg die Nase vorne (Ergebnisse und Tabelle siehe rechts).