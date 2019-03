EVL kann Play-off-Teilnahme perfekt machen

Mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung vor dem Höch-stadter EC gehen die EV Lindau Islanders in den Endspurt des Rennens um die zu vergebenden Play-off-Plätze der Eishockey-Oberliga. Zur ersten der vier noch ausstehenden Partien in der laufenden Meisterrunde empfängt die Mannschaft von EVL-Headcoach Chris Stanley am Freitag (19.30 Uhr, Eissportarena im Eichwald) den Tabellenführer EC Peiting. Am Sonntag (17 Uhr, live auf sprade.tv) gastieren die Lindauer beim derzeitigen Tabellendritten Starbulls Rosenheim. Mit einem Punkt aus einer der zwei Begegnungen könnten die Lindauer die Play-off-Teilnahme unter Dach und Fach bringen. Leicht wird die Aufgabe gegen die beiden Topteams nicht.

Vor allem der Gegner aus Peiting schmeckte den Islanders in der laufenden Saison bislang überhaupt nicht. Fünfmal traf man auf die Oberbayern, jedes Mal setzte es teils deftige Niederlagen. Trauriger Höhepunkt war die 1:8-Schlappe mit einem peinlichen Auftritt am 6. Januar, dem letzten Spieltag der Hauptrunde. Anfang Februar, beim 1:3 in Peiting, konnten Stanley und seine Nebenleute mit 1:3 das Ganze schon etwas freundlicher gestalten. Damals markierte Simon Klingler, der nach längerer Durststrecke wieder regelmäßig trifft, den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Erst Ty Morris und Milan Kostourek, zwei der drei Topscorer beim ECP, sorgten im Schlussdrittel für klare Verhältnisse.

Im Lindauer Lager hofft man, dem Tabellenführer, der zu Hause gegen Rosenheim (3:4) und am vergangenen Freitag bei den Memminger Indians (1:6) erst zwei Spiele der Meisterrunde abgeben musste, beim letzten Aufeinandertreffen der Saison endlich mal ein Bein stellen zu können. „Irgendwann muss man einmal diese Nuss knacken“, hofft Bernd Wucher, Erster EVL-Vorsitzender, mit Blick auf den Freitagabend.

Damit dies gelingt, haben sich die Verantwortlichen der Islanders etwas einfallen lassen: Unter dem Motto „Die Narren sind los und wollen den Tabellenführer ärgern“ zählen sie auf die Unterstützung der Freunde der fünften Jahreszeit für dieses wichtige Spiel. Damit möglichst viele Narren den Weg in die Eissportarena finden, erhalten alle Hästräger aus organisierten Narrenzünften, Trommlerzügen sowie Musik- und Lumpenkapellen freien Eintritt.

„Ganz außergewöhnlich“

Als „ganz außergewöhnlich“ bezeichnet Sebastian Buchwieser, Chefcoach beim EC Peiting und Ex-Meistertrainer der Lindauer Islanders zur Zeit der Eishockey-Bayernliga, den erfolgreichen Lauf seiner Mannen. Die Durststrecke von Mitte/Ende November gleich nach der Länderspielpause sei für seine Schützlinge damals als „guter Dämpfer gegnau zur echten Zeit gekommen“. Zumal sich die Peitinger seinerzeit auch noch mit Verletzungsproblemen herumschlagen mussten. Das ist nun alles Schnee von gestern.: Seit vielen Wochen flutscht es bei den Oberbayern überwiegend prächtig. „Wir haben unsere Stärken, die taktische Disziplin und die Kampfkraft zurückgeholt“, so Buchwieser.

Keine Gedanken will er an die Play-offs mit dem ersten Gegner im Achtelfinale verschwenden. Bis auf Lukas Gohlke, der sich unter der Woche im Training verletzte, reist der ECP am Freitag in voller Kaderstärke an den Bodensee.

Am Sonntag geht die Fahrt der Islanders zu den Starbulls nach Rosenheim. Ein schwieriges Unterfangen, denkt man an das letzte Aufeinandertreffen vor drei Wochen. Hier ließen die Oberbayern dem EV Lindau beim 4:1 letztlich keine Chance.