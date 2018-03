EVL geht als Dritter in die Play-offs gegen Landsberg

Mit einem Sieg haben die EV Lindau Islanders die Gruppenphase der Oberliga Süd Qualifikation beendet. Nach dem hart umkämpften 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0) nach Penaltyschießen gegen den TEV Miesbach konnten sich die Lindauer Platz Drei sichern und treten nun ab Freitag gegen den HC Landsberg an.

Ab Freitag müssen die Lindauer nun gegen den HC Landsberg um einen Platz in der Oberliga Süd kämpfen. Auch in der Verzahnungsrunde knüpften die Lechstädter laut EVL-Pressemitteilung an ihre glänzende Saison, die sie als Dritte der Bayernliga abschlossen, an und klopfen nun als Zweiter der Gruppe B mit Vehemenz ans Tor zur dritten Liga.

Von den Strukturen her hat sich der 2008 gegründete Nachfolgeverein des ehemaligen Zweitligisten EV Landsberg in den vergangenen Jahren auch durch eine hervorragende Nachwuchsarbeit beispielhaft entwickelt. Die Zuschauerresonanz spricht ebenfalls für den Hunger der Fans nach mehr. Der Schnitt von mehr als 800 aus der Bayernliga-Vorrunde konnte nun auf 1055 in der Gruppenphase der Qualifikationsrunde gesteigert werden. Das Nachbarschaftsduell mit den Islanders dürfte die Zahlen noch weiter nach oben schnellen lassen.

Da der HCL mit Heimrecht in die Best-of-Seven-Serie startet (vier Siege sind zum Weiterkommen nötig), werden die Islanders ihre maximal drei Heimspiele jeweils am fanfreundlichen Sonntag (18 Uhr) austragen. Um den Klassenerhalt zu schaffen werden die Lindauer jedoch mindestens einmal auch am Hungerbachweg in Landsberg gewinnen müssen.