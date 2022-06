„In meiner Jugend habe ich etwas erlebt, was ich heute als ‚farbenblind‘ bezeichnen würde“

Warum sollte Schwarz großgeschrieben werden?

Evein Obulor erklärt es so: „Schwarz ist die Selbstbezeichnung von Schwarzen Menschen für Schwarze Menschen, welche die politische und gesellschaftliche Positionierung einer Person beschreibt. Die Selbstbenennung Schwarz markiert bestimmte Lebensrealitäten in einer weiß dominierten Gesellschaft und wird deshalb groß geschrieben.

Evein Obulor, Koordinatorin der Unesco Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus und Antidiskriminierungsbeauftragte der Stadt Heidelberg, hat anlässlich des zehnjährigen Jubiläum des Arbeitskreises „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ am Valentin-Heider-Gymnasium (VHG) die Arbeitsgruppe „Schwarze Perspektiven in Lindau“ mitinitiiert. Im Monat Juni haben sie ein Augenmerk auf dieses Thema gelegt. Kooperationspartner sind die Friedensräume, der Integrationsbeirat des Landkreises, der Kreisjugendring Lindau, der Stadt- und Kreisrat Matthias Kaiser. Unterstützt wird die Gruppe von Charly Schweizer, Historiker und Kreisrat. Langfristiges Ziel ist es, individuelle und kollektive Erfahrungen Schwarzer Menschen und anderer von Rassismus betroffener Gruppen in den Blick zu nehmen und die kolonialen Spuren in der Stadt in den Blick zu nehmen.