Evangelische Gottesdienste finden in Lindau am Volkstrauertag unter besonderen Bedingungen statt

Da am Volkstrauertag, 15. November, wegen der Corona-Pandemie keine Gedenkfeiern im bisherigen Umfang stattfinden, werden die evangelischen Gottesdienste auf der Insel und in Aeschach zur normalen Zeit gefeiert. In St. Stephan beginnt die Feier um 9 Uhr, predigten wird Pfarrer Eberhard Heuß. Der Gottesdienst in Aeschach beginnt um 10.30 Uhr. Pfarrer Thomas Bovenschen wird die Schlagzeile der Lindauer Zeitung vom Freitag aufnehmen: „Keine rasche Rückkehr zur Normalität“. Wie Glauben in Krisen Halt geben kann. Die Feier von Gottesdiensten ist nur möglich, weil sich Kirche und Staat darauf verständigt haben, dass bei den Gottesdiensten ein klar definiertes Schutzkonzept eingehalten wird, erklärt die Kirchengemeinde. Das umfasst das Tragen von Masken, reduzierter Umfang des Gemeindegesangs und einen Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern. Deshalb bleibt jede zweite Bankreihe gesperrt. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich am Eingang die Hände zu desinfizieren. Zeitgleich mit dem Gottesdienst in der Christuskirche lädt die Kinderkirche alle Interessierten ein. Treffpunkt ist vor der Kirche.