EV Lindau verliert letztes Saisonspiel

So hatten sich die EV Lindau Islanders ihren Saisonabschluss sicher nicht vorgestellt: Im letzten Saisonspiel gegen den SC Riessersee gab es eine mehr als deutliche 2:8-Niederlage. Trotz der herben Pleite war die Stimmung in der Eissportarena zumindest zeitweise ausgelassen. Grund für die Freude war die bayerische Meisterschaft, die die U17 des EVL am Samstag in Deggendorf klar gemacht hatte und nach ihrer Heimkehr am Sonntag auf dem Eis feierte.

Die erste Mannschaft musste hingegen einmal mehr erfahren, dass es nicht nur in Bayern noch einige Mannschaften gibt, die stärker sind als die Islanders. So ein wenig glich die Partie gegen Riessersee dem gesamten Saisonverlauf: Einem schwachen Start folgte ein kurzes Zwischenhoch, nur um am Ende dann schmerzhaft zu erfahren, dass mehr als der Klassenerhalt in diesem Jahr einfach nicht drin war. „Wir wussten alle, dass die Saison vorbei ist und die Jungs waren nicht mehr mit dem größten Nachdruck dabei. Aber das Ergebnis ist dennoch zu hoch“, sagte Franz Sturm, für den es das letzte Spiel als Trainer der Islanders war.

Gleich in der ersten Unterzahl, als Matteo Miller auf der Strafbank Platz nehmen musste, gerieten die Islanders in Rückstand. Riessersees Bastian Eckl traf früh zum 1:0 (3.). Dann verlor EVL-Routinier Tobias Fuchs den Puck im Spielaufbau und Jakob Heigl erhöhte für die Gäste. Besonders bitter: Für Fuchs war es sein letztes Spiel nach elf Jahren im Trikot der Lindauer. „Jetzt ist tutti, jetzt ist gut. Für mich war’s das mit Eishockey“, sagte der 34-Jährige nach mehr als 400 Spielen für den EVL.

Vermutlich wird auch Ludwig Nirschl in der kommenden Saison nicht mehr in Lindau spielen – zum Leidwesen der Islanders. Der 19-Jährige zeigte am Sonntag noch einmal seine Offensivqualität, als er zum 1:2-Pausenstand traf. Der Förderlizenzspieler der Ravensburg Towerstars wird ab Sommer vermutlich in einer höheren Klasse auflaufen.

Im zweiten Drittel drängten die Islanders auf den Ausgleich und kamen zu guten Chancen, scheiterten jedoch mehrfach am SCR-Goalie Tim May oder am Pfosten (Laux, 25.). Besser machten es die Gäste aus Garmisch, die nicht nur bei der Chancenauswertung zeigten, weshalb sie die Meisterrunde auf Platz drei beenden und der EVL auf Rang zehn. Mit einem Doppelschlag sorgten Anton Radu und Bastian Eckl für eine Vorentscheidung. Noch vor der Pausensirene erhöhte Victor Östling per Penalty auf 5:1 für die Gäste, im Schlussabschnitt schraubten die Garmischer das Ergebnis noch auf 8:2. Dennoch gab es nach Spielende nochmal Jubel, als bekannt wurde, dass Rivale Memmingen zeitgleich die Meisterschaft verspielt hatte.

Und so wurden die Islanders trotz der klaren Niederlage nach Spielende von ihren Fans für den Verbleib in der Oberliga gefeiert. „Natürlich ist beim letzten Spiel immer auch Wehmut dabei“, sagte der scheidende Coach Franz Sturm. „Aber Trainer kommen und gehen, Spieler kommen und gehen. Das ist in diesem Geschäft so.“