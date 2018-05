EV Lindau trauert um Bob Sullivan

Im Alter von 60 Jahren ist in der vergangenen Woche Robert (Bob) Sullivan (Foto: Verein) verstorben. Zu seiner aktiven Zeit stand der kanadische Eishockeyspieler unter anderem bei den Hartford Whalers in der National Hockey League (NHL) unter Vertrag, bevor er später nach Europa übersiedelte und zunächst in Italien und später in Deutschland spielte. 1995 heuerte er als Spielertrainer der Islanders an und war als Leistungsträger, an der Seite von Doug Morton, mit ausschlaggebend für den Aufstieg der Lindauer in die Eishockey-Bayernliga. „Für mich war Sulli der großes Lehrmeister. An seiner Seite lernten wir jungen Spieler damals das Eishockey richtig. Er machte das kleine Lindau als Ex-NHL-Star über die Grenzen Bayerns hinweg bekannt und war später auch immer bereit, zu unseren EVL-Events zu kommen. Wenn Sulli helfen und seine Freunde in Lindau treffen konnte, dann war er zur Stelle“, weiß EVL-Vorsitzender Bernd Wucher zu berichten. Zuletzt lebte Bob Sullivan in Mannheim. Laut Wikipedia war er dort seit 2007 im Inlinehockey tätig.