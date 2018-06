EV Lindau startet am Freitagabend in die Play-offs

Die Islanders starten am morgigen Freitag mit einem Heimspiel gegen den EHV Schönheide 09 um 19.30 Uhr ins Play-off-Viertelfinale um die bayerische Eishockey-Meisterschaft. Gespielt wird im Modus „Best of Five“: Wer als erstes drei von maximal fünf Spielen gewinnt, zieht ins Halbfinale ein und hat sich somit sportlich für die Saison 2017/18 in der Oberliga Süd qualifiziert.

Für die Lindauer Mannschaft um EVL-Trainer Dustin Whitecotton würde das Erreichen der Halbfinalrunde den Verbleib in der dritthöchsten Spielklasse bedeuten. Bei einem Ausscheiden gegen die Wölfe aus dem Erzgebirge folgt der Abstieg in die Bayernliga. Gleiches gilt für Schönheide. Wie die Islanders belegten sie zum Abschluss der Oberliga-Hauptrunde Mitte Januar, zusammen mit dem Höchstadter EC und dem EHC Waldkraiburg, die hinteren vier Plätze und mussten in die Verzahnungsrunde mit den acht bestplatzierten Bayernligisten.

Im Duell der Islanders gegen die Wölfe haben die Lindauer den Vorteil des Heimrechts als Zweiter der Gruppe B der soeben zu Ende gegangenen Zwischenrunde. Denn die Sachsen wurden in der Gruppe A lediglich Dritter hinter Höchstadt und Memmingen sowie vor dem ESC Dorfen). Sollte die Viertelfinalserie also über die volle Distanz von fünf Spielen gehen, würden drei dieser Begegnungen in Lindau stattfinden. Kein unwichtiger Faktor, denkt man daran, dass zwischen beiden Stadien rund 500 Kilometer liegen. Die restlichen beiden Viertelfinalbegegnungen lauten: Memmingen gegen Landsberg sowie Waldkraiburg gegen Dorfen.

Sollten die Islanders das Halbfinale erreichen, treffen sie auf den Gewinner der Viertelfinalserie Höchstadt-Miesbach. Folgende Termine sind dafür vorgesehen: Freitag, 10. März; Sonntag, 12. März; Freitag, 17. März sowie eventuell am Sonntag, 19. März. und am Dienstag oder Mittwoch, 21./22. März. 21./22.3.17. Für die Ermittlung des Heimrechts im Halbfinale, das wiederum im Modus „Best of five“ ausgetragen wird, wird die bessere Platzierung aus der Zwischenrunde herangezogen. Ist diese gleich, wird sie durch die in der Zwischenrunde erreichten Punkten und Toren ermittelt.

Die Sieger der beiden Halbfinalbegegnungen treffen im Finale um die bayerische Meisterschaft an folgenden Terminen aufeinander: Freitag, 24. März; Sonntag, 26. März; Freitag, 31. März; Sonntag, 2. April; Dienstag, 4. April oder Freitag, 7. April. Für die Ermittlung des Heimrechts wird die bessere Platzierung aus der Zwischenrunde herangezogen. Ist diese gleich, wird sie durch die in der Zwischenrunde erreichten Punkten und Toren ermittelt. Der dritte Platz der Meisterschaft bemisst sich nach den in den Halbfinalspielen erreichten Punkten und Toren.

Rein optisch werden die Zuschauer von Woche zu Woche sehen, wie bei vielen der Spieler auf dem Eis die „Play-off-Bärte“ dichter wachsen. Eine alte Eishockeyweisheit besagt: „Wer rasiert, verliert“. Ebenso wird es nach den Spielen nicht das obligatorische Händeschütteln zwischen beiden Mannschaften geben. Dies geschieht erst, wenn die Serie entschieden wurde. Unverändert in den Play-offs ist die Overtime: Beide Kontrahenten gehen bei einem Unentschieden nach 60 Spielminuten in die fünfminütige Verlängerung mit drei gegen drei Spielern antreten. Diejenige Mannschaft, die ein Tor erzielt, geht als Sieger vom Eis. Fällt kein Tor, folgt ein Penaltyschießen.

Als Fan sollte man sich laut EVL-Pressemitteilung die Play-offs als Schmankerl nicht entgehen lassen. Einlass am Freitag ist ab 17.30 Uhr, das Eisstüble-Team lädt bis 19 Uhr zur „Happy Hour“ mit diversen Angeboten ein. Nach Spielende bis 23 Uhr wird es eine weiter „Happy Hour“ im Stüble geben.

Der EVL weist darauf hin, dass die Dauerkarten für die Play-offs keine Gültigkeit mehr haben. (lz)