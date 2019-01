EV Lindau schlägt sich in Landshut achtbar

Im dritten Spiel der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga Süd haben die EV Lindau Islanders am Freitagabend beim EV Landshut mit 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) verloren. Ein starkes Mitteldrittel mit einer zwischenzeitlichen Führung reichte den Gästen vom Bodensee nicht aus, um gegen die favorisierten Niederbayern bestehen zu können.

Ohne ihre Stürmer Maximilian Hofbauer, Peter Abstreiter und Marc Schmidpeter gingen die Hausherren leicht ersatzgeschwächt in die Partie vor 1650 Zuschauer. Auf Lindauer Seite fehlte der verletzte EVL-Verteidiger Philipp Haug.

Das erste Drittel begann ausgeglichen, die Islanders zeigten sich vom Gegner, dem „großen EVL“, keineswegs beeindruckt und versteckten sich nicht und hatten auch das erste Powerplay. Doch nahmen die Niederbayern den Gästen durch geschicktes Verteidigen viel Zeit von der Uhr, Lindau konnte die Überzahlsituation nicht in Zählbares ummünzen.

Den Torreigen eröffnete Alexander Ehl, der ein traumhaftes Zuspiel per Rückhand von Christoph Fischhaber zum 1:0 für den EV Landshut verwertete (14.). Danach war der Tabellendritte am Zuge, drückte die Islanders mehr und mehr ins eigene Drittel eingeschnürt. In mehreren brenzligen Szenen war Verlass auf den Lindauer Torhüter David Zabolotny, der seine Vorderleute vor einem höheren Rückstand bewahrte.

Die kamen gleich zu Beginn des mittleren Spielabschnitts zurück – und wie: 47 Sekunden nach dem Eröffnungsbully tauchte Filip Stopinski vor dem Landshuter Goalies Patrick Berger auf und markierte den zu diesem Zeitpunkt etwas überraschenden Ausgleich, die Vorlage besorgte Kai Laux.

Und es kam noch besser: Simon Klingler, schräg hinter dem Kasten von Berger in Scheibenbesitz, wurde nicht energisch genug attackiert, passte in aller Ruhe diagonal zum völlig freistehenden Teamkollegen Andreas Farny, der sich die Ecke aussuchen und zur 2:1-Führung einnetzte (24.).

Die Gäste vom Bodensee blieben am Drücker, versäumten es allerdings zunächst nachzulegen. Leon Dalldush, halblinks vor Berger, brachte den Puck nicht unter Kontrolle (30.). Coach Axel Kammerer nahm für die Niederbayern die Auszeit, um seine Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht richtig im Mitteldrittel ankam, einzustellen.

Weder Viktor Lennartsson, der sich im Laufduell durchsetzte und vor Patrick Berger aufkreuzte (35.), noch eine Minute später der unbedrängt zum Schuss kommende Klingler konnten ihre Chancen verwerten. Als Marco Sedlar kurz vor der zweiten Drittelpause für die Gastgeber wegen Spielverzögerung zwangspausieren musste, agierte der EV Lindau im Powerplay einmal mehr nicht zwingend genug.

So ging es mit einem knappen Vorsprung zugunsten der Gäste ins Schlussdrittel. Hier starteten die Hausherren furios: Mario Zimmermann vollstreckte nach 26 gespielten Sekunden zum 2:2, die Vorlage lieferte Miloslav Horava. Riesenchance, als sich Luis Schinko an der Bande durchsetzte und in die Mitte zu Christian Ettwein schob, der aus kurzer Distanz Zabolotny nicht überwand (48.).

Großes Pech für die Lindauer in der 51. Minute, als Zimmermann unittelbar nach Ablauf der Zwei-Minuten-Strafe von Spielercoach Chris Stanley im Powerplay von der blauen Linie abzog. David Zabolotny konnte den Schuss nur mit dem Schoner abklatschen, Marco Miller rutschte der Puck durch die Beine. Hinter ihm stand Tomas Plihal, jüngster Zugang der Landshuter, der zum 3:2 einlochte.

Zwar nahm der EVL 70 Sekunden vor der Schlusssirene Goalie Zabolotny vom Eis und Stanley in der Schlussminute die Auszeit. Kurz davor schwächten sich die Gäste vom Bodensee selbst, Sean Morgan musste auf die Strafbank. Am Ende behielt Landshut knapp die Oberhand.