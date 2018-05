EV Lindau präsentiert „Farny-Doppelpack“

Die EV Lindau Islanders haben sich in der Defensive verstärkt. U19-Nationalspieler David Farny wird aus dem DNL-Team des Augsburger EV zum Eishockey-Oberligisten an den See wechseln. Zudem sagte Adrian Kirsch den Lindauern für eine weitere Saison zu.

Der 18-jährige David Farny ist der jüngere Bruder von EVL-Stürmer Andreas und lief in der vergangenen Saison mit einer Förderlizenz viermal für den ERC Sonthofen in der Oberliga auf. „Deshalb freuen wir uns umso mehr, David jetzt nicht mehr beim Gegner, sondern im Team seines Bruders bei uns zu sehen“, heißt es vonseiten des EVL-Vorstands.

Farny gelangen in der vergangenen Saison 19 Punkte (2 Tore) für die Augsburger, die in der DNL die Qualifikation für die Division I schafften. Der 1,87 Meter große und 88 Kilo schwere Linksschütze wird bei den Islanders mit der Trikotnummer 69 auflaufen. „Ich freue mich, dass David sich für die Islanders entschieden hat. Ich kenne ihn schon eine Weile und bin davon überzeugt, dass er sich in Lindau mit viel Eiszeiten weiterentwickeln wird und die Islanders als Sprungbrett zu nutzen weiß“, sagt der sportliche EVL-Leiter Sascha Paul

Die Nummer elf beim EV Lindau wird weiterhin, neben großem Einsatz und Laufstärke, das Erkennungszeichen von Adrian Kirsch sein. Der Allrounder, der sowohl in der Abwehr als auch im Sturm eingesetzt werden kann, wird den Lindauern ein weiteres Jahr treu bleiben und in seine vierte Saison gehen. 2017/18 erzielte der 22-Jährige in 51 Spielen acht Punkte (drei Tore).

Aktuell sind die Islanders im Gespräch mit weiteren Akteuren des letztjährigen Kaders und mit potenziellen Neuzugängen und wollen hier auch zeitnah Vollzug melden.

Keinen Platz im Kader für die kommende Saison haben die Lindauer dagegen für Miroslav Jenka. Der Vertrag mit dem 38-Jährigen Stürmer wird aufgelöst. Jenka wird sich als Nachwuchstrainer dem Augsburger EV anschließen. Florian Lüsch wurde unterdessen als Neuzugang in Selb, Michal Mlynek in Memmingen vorgestellt.

Der aktuelle Kader der Islanders: Torhüter: David Zabolotny, Abwehr David Farny (Augsburger EV), Tobias Fuchs, Dominik Ochmann (Moskitos Essen), Martin Wenter, Sturm: Andreas Farny, Jan Hammberbauer (Luchse Lauterbach), Adrian Kirsch, Simon Klingler, Kai Laux.

Abgänge: Sascha Paul (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders), Nils Velm, Sebastian Koberger (unbekannt), Miroslav Jenka (Augsburger EV), Philipp Gejerhos, Michal Mlynek (ECDC Memmingen), Florian Lüsch (Selber Wölfe).