EV Lindau muss nach Riessersee

Im Sonntagsspiel der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga Süd gastieren die EV Lindau Islanders um 18 Uhr beim SC Riessersee. Gegen den DEL2-Absteiger, der nach der Planinsolvenz einen großen Umbruch im Kader vollziehen musste, steht für die Mannschaft von EVL-Headcoach Chris Stanley die nächste ganz schwere Aufgabe an.

Letztmals spielte Riessersee in der Saison 2010/11 in der Oberliga. Auch damals gab es, nach einem Zwangsabstieg aus der DEL2, einen Neuanfang, den die Mannschaft aus Garmisch-Partenkirchen durchstehen musste, um danach erneut zweitklassig auftreten zu können. Nun, nach der Planinsolvenz, musste SC-Coach Toni Söderholm sein Team komplett neu formen. Fast die gesamte Defensive ist mit neuen Spielern bestückt, darunter sind Silvan Heiß (EV Landshut) und Gabriel Federolf vom EHC Freiburg. Auch die Sturmreihen wurden personell zu mehr als 50 Prozent ausgetauscht.

Teil des planvollen Insolvenzverfahrens ist die Auflage, dass der SC Riessersee nach der Hauptrunde ab dem 10. Januar 2019 in jedem Fall in die Verzahnungsrunde mit den besten Bayernligisten um den Klassenerhalt kämpfen muss. Dass die Oberbayern, trotz des Umbruchs, eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten können, konnten sie bei ihren drei ersten Spielen unter Beweis stellen: Sie gewannen sowohl zu Hause gegen die Bulls aus Sonthofen (3:2) und gegen den EHC Waldkraiburg (4:3), als auch beim Aufsteiger Höchstadter EC (1:0). Deshalb dürfte es für die Islanders am Sonntagabend vor allem um größtmögliche Schadensbegrenzung gehen. Nach den drei Auftaktniederlagen und dem Heimspiel gegen Selb (Ergebnis nach Redaktionsschluss, www.schwäbische.de/lindau) kann der EVL nur versuchen, so lange als möglich gut mitzuhalten.