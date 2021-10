EV Lindau Islanders wollen zu 100 Prozent bereit sein

Die EV Lindau Islanders wollen ihren Fans am Halloween-Abend alles andere als eine gruselige Leistung bieten. In der Eishockey-Oberliga Süd geht es gegen den EC Peiting (18 Uhr). Für den besonderen Anlass bekommen alle Kinder und Jugendlichen freien Eintritt, teilten die Islanders am Freitag mit. Voraussetzung für den Zutritt bleibt die 3G-Regel.

Mit dem freien Eintritt für die Kinder und Jugendlichen, wollen die EV Lindau Islanders einer großen Gruppe etwas zurückgeben, die in den vergangenen anderthalb Jahren mit am meisten unter der COVID-19-Pandemie zu leiden hatte. Das Leben war häufig geprägt von Homeschooling, Wechselunterricht, keinem Sport, keine Freunde treffen und vielem mehr. Es wurde ihnen ein bisschen die Lebensfreude und vor allem die sozialen Kontakte genommen, die in diesem Alter so wichtig sind. Genau hier wollen die Islanders ansetzen und den Kindern und Jugendlichen mit diesem Geschenk etwas zurückgeben.

Der Gegner bei diesem Spiel am Sonntag ist kein Unbekannter, denn mit dem EC Peiting, hatten die Lindauer in den vergangenen Jahren meist so ihre Probleme. „Die Gäste bieten wie jedes Jahr ein gefährliches Team auf“, sagt Cheftrainer Stefan Wiedmaier. „Wir müssen von Anfang an zu 100 Prozent bereit sein und unsere Stärken auf das Eis bringen.“ Im Testspiel vor der Saison gewannen die Islanders. Nach zweimaligem Rückstand konnten die Lindauer das Spiel am Ende noch mit 5:3 für sich entscheiden. Die Oberbayern sind bisher ein wenig besser in die Saison gestartet als die Islanders. Gegen die Topteams aus Weiden, Regensburg und Rosenheim verloren die Peitinger zwar, aber gegen die direkten Konkurrenten aus Passau, Höchstadt und Füssen gab es knappe Erfolge.

Zu den Vorjahren hat sich am Lech einiges geändert, denn als Nachfolger von Sebastian Buchwieser steht nun mit Anton Saal ein neuer Headcoach unter Vertrag. Für den ehemaligen und langjährigen Kapitän der Peitinger ist es die erste Station als Cheftrainer. Das Team der Oberbayern ist im großen Kern zusammengeblieben, mit Martin Hlozek verließ aber ein sehr guter Spieler das Team zu den Ravensburg Towerstars in die DEL2. Florian Stauder, der ein Jahr in Füssen spielte, kam vor der Saison zurück nach Peiting. Zusätzliche Offensivstärke bringen Marco Habermann aus Weiden und der Finne Eetu-Ville-Arkiomaa aus Garmisch ins Spiel der Peitinger. Auch den niederländischen Topscorer Nardo Nagtzaam darf man nicht vergessen, wenn es um die Offensive der Gäste geht.

Die Lindauer müssen sich trotz des eigenen Lazaretts keinesfalls verstecken. Die Zuschauer können einen engen Schlagabtausch erwarten, in dem die Inselstädter am Ende hoffentlich die drei Punkte am Bodensee behalten können.