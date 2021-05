EV Lindau Islanders verpflichten Dominik Piskor

Ein Ex-Memminger für die EV Lindau Islanders: Der Eishockey-Oberligist vom Bodensee hat Stürmer Dominik Piskor vom Herner EV verpflichtet. Nach Goalie Matthias Nemec ist der 28-jährige Deutsch-Tscheche der zweite Neuzugang für die Islanders. Sein Vertrag läuft zunächst ein Jahr lang.

„Wir haben uns viel Zeit bei der Verpflichtung von Spielern gelassen. Bei Gesprächen mit Dominik und einigen ehemaligen Trainern und Mitspielern wurde uns schnell klar, dass Dominik ein Spieler ist, der uns mit seinen Fähigkeiten vor dem gegnerischen Tor weiterhelfen kann“, sagt Islanders-Coach Stefan Wiedmaier.

Piskor kommt aus der Oberliga Nord zu den Islanders. Die Oberliga Süd ist für den gebürtigen Tschechen mit deutschem Pass aber kein unbekanntes Terrain. Mit Lindaus Rivalen ECDC Memmingen stieg Piskor zum Ende der Saison 2016/2017 aus der Bayernliga in die Oberliga auf, ehe er nach zwei Jahren in Memmingen zum Herner EV wechselte. In der abgelaufenen Saison musste Piskor durch eine langwierigere Verletzung etwas kürzertreten, war zum Ende der Saison aber wieder fit und bestritt er mit Herne die Play-offs. „Dominik hatte letztes Jahr eine schwierige Saison wegen einer längeren Verletzung. Jetzt brennt er wieder darauf, am Eis für Gefahr zu sorgen“, sagt Wiedmaier.