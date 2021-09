EV Lindau Islanders verlieren in Füssen

Drittes Vorbereitungsspiel, zweite Niederlage: Eishockey-Oberligist EV Lindau Islanders hat am Freitagabend beim Ligakonkurrenten EV Füssen mit 2:4 verloren. Dominik Piskor und Michal Bezouska trafen für die Islanders.

Beide Teams agierten von Beginn an offensiv und überbrückten das Mitteldrittel schnell, ohne aber klare Abschlüsse zu haben. Der erste sauber vorgetragene Angriff der Ostallgäuer hatte in der sechsten Spielminute das erste Gegentor für die Islanders zu Folge, Marc Besl war der Torschütze zum 1:0. Danach hatte Füssen mehr Spielanteile und hatte einige Male das zweite Tor auf dem Schläger, die Lindauer Abwehr und Goalie Matthias Nemec waren aber zur Stelle. Im weiteren Verlauf gelangen auch den Islanders wieder Offensivaktionen, der Ausgleich aber fiel nicht. Die Führung für Füssen zur ersten Pause ging in Ordnung.

Zu Beginn des zweiten Drittels war Füssen erneut spielbestimmend und schnürte die Islanders ordentlich hinten ein. Als aber ein Wechsel der Füssener nicht optimal funktioniert, wurde Dominik Piskor von Kapitän Andreas Farny mustergültig bedient und netzte eiskalt zum 1:1 ein. Der Ausgleich hielt jedoch nur gut eine Minute, dann schlug Füssen erneut durch Besl zu und ging mit 2:1 in Führung. Zur Mitte des Drittels kam, wie in den Spielen zuvor, in David Heckenberger der Lindauer Back-up-Goalie ins Spiel. Beide Teams konnten jeweils das erste Powerplay nicht zu weiteren Toren nutzen. In der 36. Minute waren es erneut die Ostallgäuer mit dem nächsten Tor. Nach einem Angriff der Islanders schaltete Füssen schnell um und erzielte das 3:1. Die ersten beiden Schüsse konnte Heckenberger noch parieren, beim dritten war er machtlos. Die Lindauer steckten aber nicht auf. Als es auf die zweite Pause zuging, erkämpfte sich Florian Lüsch hinter dem Tor der Allgäuer den Puck, legte ihn auf Jere Laaksonen, der mit seinem Schuss noch scheiterte, Michal Bezouska aber war zur Stelle und staubte ab.

Auch im letzten Spielabschnitt gelang den Füssenern der erste Treffer. In der 45. Minute stellten sie durch Andrei Taratukhin auf 4:2. Ein Powerplay für die Islanders brachte trotz guter Abschlüsse nicht den Anschluss, ebenso die Schlussoffensive. Alles in allem war es daher ein verdienter 4:2-Sieg für Füssen.