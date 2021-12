EV Lindau Islanders treffen auf zwei starke Gegner

Die EV Lindau Islanders befinden sich im Aufwind. Mit Rückenwind geht es in ein Spielwochenende in der Eishockey-Oberliga Süd, in dem die Islanders auf zwei starke Gegner treffen. Am Freitag (3. Dezember/19.30 Uhr) gastiert mit den Eisbären Regensburg eine Topmannschaft im Eichwald. Am Sonntag (5. Dezember/18 Uhr) geht es zum formstarken EC Peiting. Kurzfristige Maßnahmen oder Einschränkungen durch die Bundes- und Landesregierung, könnten nicht ausgeschlossen werden, teilen die Islanders mit. Im Falle weiterer Änderungen würde diese auf Social- Media-Kanälen des EVL bekannt gegeben.

Eine schwere Aufgabe wartet am Freitagabend auf die EV Lindau Islanders. Die Eisbären Regensburg sind wieder ein absoluter Topfavorit auf den Meistertitel. Die Spielzeit war bisher aber etwas turbulent, denn sieben Siegen stehen ganze fünf Niederlagen gegenüber. Die knappen Niederlagen kassierten die Eisbären aber fast ausschließlich gegen die Teams, die vor ihnen in der Tabelle liegen.

Gegen die Eisbären haben die Islanders noch etwas gut zu machen, denn Ende Oktober kassierte der EVL an der Donau eine 0:9 Klatsche – nach einer desolaten Leistung. Mittlerweile zeigen die Lindauer aber ein völlig verändertes Gesicht: Sie können es mit den Großen der Liga aufnehmen, wenn Mut, Wille und Leidenschaft stimmen.

Im Team der Eisbären, trainiert von Max Kaltenhauser, gab es zur vergangenen Saison kaum Veränderungen. Andrew Schembri, einer der wenigen Neuzugänge, macht bisher da weiter, wo er in Deggendorf aufgehört hat. Mit 21 Scorerpunkten nach zwölf Spielen führt er nicht nur die interne Liste der Topscorer bei den Eisbären an, sondern ist auch in den Top fünf der Oberliga Süd Topscorer zu finden. Die Verteidigung der Islanders muss also alles daran setzen, damit sich Schembri und Co. nicht entfalten können und bei eigenen Chancen, wie gegen den SC Riessersee, eiskalt zuschlagen. Einfach wird es für Lindau auf keinen Fall, aber dass in der Oberliga Süd jeder jeden schlagen kann, hat sich bisher auch schon häufiger gezeigt.

Der Gegner beim Auswärtsspiel am Sonntag ist kein Unbekannter, denn mit dem EC Peiting, hatten die Lindauer in den letzten Jahren meist so ihre Probleme. In der Vorbereitung gewannen die Islanders das Testspiel mit 5:3, mussten sich im ersten Aufeinandertreffen dieser Spielzeit aber knapp mit 4:5 geschlagen geben. Nach einem durchwachsenen Start mit drei Niederlagen aus vier Spielen fand sich das Team von Headcoach Anton Saal immer besser im System zurecht. Seitdem gab es nur noch eine Niederlage gegen den ECDC Memmingen und ansonsten neun Siege, davon sieben in Folge. Nicht verwunderlich ist daher, dass sich die Peitinger auf Platz vier der Tabelle wiederfinden und als Favorit ins Spiel gegen die Islanders gehen.