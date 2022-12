EV Lindau Islanders starten kleine Serie

4:0 gegen den EHC Klostersee, 6:3 bei den HC Landsberg Riverkings und am Montag nun auch noch ein 6:2-Erfolg gegen die Tölzer Löwen: Die EV Lindau Islanders haben in der Eishockey-Oberliga Süd in die Erfolgsspur gefunden. Dank der kleinen Siegesserie in den vergangenen sechs Tagen gelang den Inselstädtern der Sprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Es ist die Bestätigung der guten Arbeit unter Trainer John Sicinski, der das Amt seit Mitte November innehat. „Ich sehe in meinen vier, fünf Wochen immer wieder Fortschritte“, sagte der Deutsch-Kanadier nach dem 6:3-Sieg am Freitag in Landsberg. „Wir haben 40 Minuten wirklich gutes Eishockey gespielt und wenig zugelassen. Ich freue mich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Sicinski kritisierte allerdings den Auftritt im dritten Drittel. „Wir waren zu locker“, meinte der 48-Jährige. Landsberg hatte trotz eines 2:5-Rückstandes die Chance, es noch einmal spannend gestalten. Aber Pfostentreffer sowie starke Paraden von Dieter Geidl verhinderten weitere Tore der Gastgeber. Etwas Dynamik aus dem Druck nahm zudem Simon Klatte mit seinem souveränen Abschluss zum zwischenzeitlichen 6:2 (48.).

Wie schon gegen Landsberg setzte Sicinski gegen die Tölzer Löwen am Montag auf Kontinuität in der Aufstellung. Es gab lediglich zwei Änderungen: In der zweiten Reihe spielte Ace Cowans aufgrund seiner Geschwindigkeitsvorteile für Martin Mairitsch. Robin Wucher rückte in die dritte Reihe auf, Fabian Birner musste dafür in die vierte Reihe.

Lindau ging mit Rückenwind in die Partie gegen den DEL2-Absteiger. Erneut gelang dem Sicinski-Team dabei ein Blitzstart. Die Tölzer Löwen haben Arturs Sevcenko am eigenen Tor vergessen und der Kontingentspieler verwertete ein Zuspiel von Vincenz Mayer zum 1:0 nach zwölf Sekunden. Damit traf er sogar noch schneller als Alexander Dosch, der seine Farben in Landsberg nach 35 Sekunden in Führung schoss.

Islanders erwischen Blitzstart

Die Islanders ließen nicht locker und nutzten vor 671 Zuschauern den schläfrigen Start der Gäste weiter aus. In Überzahl – Timo Sticha musste aufgrund eines Bandenchecks auf die Strafbank – erhöhte Mayer mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck auf 2:0 (4.). Lindau spielte sehr schnell, war sehr griffig und durfte nur 39 Sekunden später nach einem sehenswerten Spielzug über das 3:0 jubeln: Cowans (4.) traf nach einer Kombination über Florian Lüsch und Andreas Farny, der seinen Vertrag bei den Islanders verlängerte. Gästetrainer Ryan Foster unterbrach dann den Rhythmus der Lindauer. Er nahm eine Auszeit und setzte zudem mit einem Torwartwechsel ein Zeichen. Für Philip Lehr, der Anfang Dezember bei den Islanders aushalf, kam Josef Hölzl in die Begegnung. Nun war Bad Tölz besser drin und verdiente sich das 1:3 durch Nicklas Huard (11.). Aber dann kam den Gästen ein Wechselfehler teuer zu stehen. Weil zu viele Spieler auf dem Eis waren, gab es eine Zwei-Minuten-Strafe und zwei Sekunden vor Ablauf des ersten Drittels erzielte Lindau den zweiten Überzahltreffer der Partie. Etwas glücklich kam die Scheibe nach einem Schuss von Mayer zu Daniel Stiefenhofer, der für den Zwischenstand von 4:1 sorgte.

Das erinnerte stark an das erste Aufeinandertreffen Anfang Oktober, als die Islanders auswärts nach zwei Dritteln mit 4:0 vorne lagen. Es sollte den Lindauern aber Warnung genug sein, dass die Tölzer Löwen die Partie noch mit 5:4 nach Verlängerung für sich entschieden. Auf eine Wiederholung am zweiten Weihnachtsfeiertag hatten die Islanders selbstverständlich keine Lust. Ohne Verteidiger Patrick Raaf-Effertz, der nach dem ersten Drittel aufgrund einer Leistenverletzung ausschied, blieb der Drei-Tore-Vorsprung des EVL weiter bestehen. Nachdem Mayer ein geniales Zuspiel von Dosch mit dem 5:1 (26.) krönte, nutzte Justi Späth Mariscal einen technischen Fehler von Geidl aus und schob den Puck ins leere Tor (32.).

Sören Sturm von den Tölzer Löwen sah es im Pauseninterview bei SpradeTV als Aufgabe an, „in den Kopf von Lindau zu kommen“. Die Gäste entfachten auch eine Menge Druck. Aber sie versäumten es trotz zahlreicher guter Möglichkeiten – unter anderem parierte Geidl einen Penalty (48.) – ein Tor zu erzielen. Lindau fand zwar nach vorne nur noch wenig statt, aber es reichte auch so zum dritten Dreier hintereinander. Für den 6:2-Endstand sorgte Dosch 13 Sekunden vor Schluss per Empty-Net-Tor. „Wir haben einen Traumstart erwischt. Das hat uns Momentum und mehr Selbstvertrauen gegeben“, sagte EVL-Trainer John Sicinski, der seinem Team zudem eine gute Defensivarbeit bescheinigte.

Andreas Farny verlängert

Abgerundet wurde der erfolgreiche Montag durch die Vertragsverlängerung von Andreas Farny. Der inzwischen 30-jährige Stürmer, der 2016 vom Zweitligisten Ravensburg Towerstars zum damaligen Oberliga-Aufsteiger Lindau kam, hat seinen Vertrag verlängert. Bei den Islanders stand Farny schon mehr als 300-mal auf dem Eis.

„Andreas ist nach seiner Verletzung in der Vorbereitung sehr stark zurückgekommen. Er ist als erfahrener Spieler eine sehr wichtige Stütze für die Mannschaft. Da er sich mit dem EVL identifiziert, haben sich die Gespräche als sehr unkompliziert erwiesen. Wir freuen uns, dass sich Andreas in der aktuell sportlich schwierigen Situation zum Verein bekennt“, sagt der Sportliche Leiter Milo Markovic laut Mitteilung der Islanders. Im Trainingslager Anfang September hatte sich Farny verletzt und musste einige Wochen aussetzen. In seinen bisher 20 Pflichtspielen hat der Stürmer mit acht Toren und elf Vorlagen aber schon wieder gezeigt, wie wichtig er für die Lindauer ist. Farny ist einer der absoluten Führungsspieler im Team – in den vergangenen drei Jahren war der Stürmer zudem Kapitän der Islanders.

Was den Verantwortlichen des EVL laut Mitteilung besonders gefällt, ist, dass Farny den jungen Spielern im Team den semiprofessionellen Weg vorlebt. Er zeige den jungen Spielern, wie man neben der Arbeit auch im Profisport erfolgreich sein kann. „Mit diesem Weg sehen die Islanders seit Jahren auch ihre Chance, junge talentierte Spieler mit Perspektive an den Bodensee zu holen“, schreiben die Islanders in ihrer Mitteilung.