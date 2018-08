EV Lindau Islanders starten den Dauerkartenverkauf

Eine gute Nachricht für alle Fans der EV Lindau Islanders: Der Dauerkartenverkauf für die neue Oberligaspielsaison 2018/19 ist am Mittwoch gestartet worden. Damit neigt sich die eishockeyfreie Zeit in Lindau langsam dem Ende entgegen.

Längst laufen die Vorbereitungen für die neue Saison in der dritthöchsten Eishockeyliga auf Hochtouren, wie der Verein mitteilt. Die Mannschaft trainiert bereits intensiv, um sich bestmöglichst für den Saisonstart Ende September zu rüsten. Auch die erste Eiszeit für das Team folgt in Kürze.

Mit dem neuen Spielmodus der Oberliga Süd werden insgesamt 16 Hauptrunden-Heimspiele und neun Meisterrundenspiele beziehungsweise Partien in der Verzahnungsrunde mit der Eishockey-Bayernliga vor heimischer Kulisse garantiert. Dazu kommen zwei Vorbereitungsspiele in der Eissportarena im Eichwald, die ebenfalls im Angebot der Dauerkarte enthalten sind. Die Fans können somit 27 Heimspiele und damit vier Begegnungen mehr als in der vergangenen Spielzeit erleben. Daraus haben die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders mehrere Dauerkarten-Angebote zusammengestellt (Einzelheiten zu den Preiskategorien gibt es im Internet unter evlindau.com).

Um einen reibungslosen Dauerkartenverkauf sicherzustellen, wurden zwei Vorverkaufsstellen eingerichtet: in der Eissportarena Lindau, Eichwaldstraße 16, sowie bei der Sparkassenfiliale in Aeschach (Webergasse 1). Dauerkarten können zudem auch per E-Mail reserviert werden (islanders@evlindau.com). Die Vorverkaufsstellen sind zu den üblichen Geschäftszeiten geöffnet.

Die EV Lindau Islanders freuen sich, wenn Fans, Freunde, Gönner, Sportbegeisterte und Unterstützer des Eishockey-Oberligisten von den Möglichkeiten des Frühbucherrabatts rege Gebrauch machen.