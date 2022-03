EV Lindau Islanders scheitern in den Pre-Play-offs

Oberliga Süd, Pre-Play-offs (Best of three)

Spiel 1: EC Peiting - EV Lindau Islanders 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Tore: 1:0 (1:22) Dominik Krabbat (Motloch, Nagtzaam), 2:0 (16:47 ÜZ) Ty Morris (Heger, Feuerecker), 3:0 (29:32) Ty Morris, 3:1 (31:19) Dustin Reich (Redler, Robin Wucher), 4:1 (33:50 UZ) Lukas Motloch, 4:2 (38:08 4-4) Damian Schneider (Grünholz, Raaf-Effertz), 5:2 (51:30) Thomas Heger (Nagtzaam, Krabbat), 5:3 (55:25) Dominik Patocka (Mairitsch), 6:3 (58:08 empty net) Nardo Nagtzaam

Strafen: Peiting 12 Minuten, Lindau 12 Minuten

Zuschauer: 430.

Spiel 2: EV Lindau Islanders - EC Peiting 0:5 (0:1, 0:0, 0:4)

Tore: 0:1 (5:13) Maximilian Söll (Nagtzaam, Reichert), 0:2 (46:25 ÜZ) Florian Stauder (Feuerecker, Morris), 0:3 (48:02) Dominic Krabbat (Motloch), 0:4 (55:45) Thomas Heger (Gohlke, Winkler), 0:5 (58:34 ÜZ) Andreas Feuerecker (Morris)

Strafen: Lindau 11 Minuten + Spieldauer für Marvin Wucher wegen Faustkampf, Peiting 13 Minuten + Spieldauer für Lukas Motloch wegen Faustkampf

Zuschauer: 376.