EV Lindau Islanders peilen gegen Deggendorf den ersten Heimsieg an

Im zweiten Spiel des Wochenendes treffen die EV Lindau Islanders zu Hause auf den Deggendorfer SC. Spielbeginn der Partie in der Eishockey-Oberliga Süd ist am Sonntag um 18 Uhr. Die Begegnung kann wie gewohnt, kostenpflichtig, auch bei SpradeTV im Livestream verfolgt werden.

Die Zielsetzung der Lindauer ist klar. Gegen Deggendorf soll unbedingt der erste Heimsieg her. Auf dem Papier ist der Gegner allerdings stärker und in diesem Jahr sollte der DSC auch eingespielter sein. Nach zwei durchwachsenen Spielzeiten setzen die Deggendorfer auf Kontinuität – mit dem Wunsch, am Ende in den oberen Tabellenregionen mitzuspielen. Punktuell wurde der Kader laut Islanders-Mitteilung gut verstärkt. „Mit Marcel Pfänder, Sascha Maul und Niklas Pill holte man gleich drei ehemalige Deggendorfer aus Passau zurück. Auch Curtis Leinweber kehrte von den Starbulls aus Rosenheim zurück nach Deggendorf“, heißt es im EVL-Bericht. „Zu den sowieso schon namhaften DSC-Spielern um Thomas Greilinger sowie den Pielmeier-Brüdern Timo und Thomas gesellte sich noch ein weiterer Hochkaräter: Mit Benedikt Schopper verpflichteten die Niederbayern einen ehemaligen Nationalspieler.“

Hochkaräter im Kader

Der Verteidiger, der zuvor bei den Straubing Tigers in der höchsten Deutschen Eishockey-Liga spielte, kommt mit der Empfehlung von 800 DEL-Spielen und stellt eine enorme Verstärkung für die Defensive des DSC dar. Zudem kann Schopper mit seiner Spielintelligenz die Stürmer entsprechend einsetzen. „Für uns wird es vom ersten Bully weg darum gehen, diesen Aufbau konsequent zu stören, damit der DSC mit seiner guten Offensive nicht ins Spiel kommen kann“, so der EVL über seine Strategie. „Wir wollen von der ersten Minute an hellwach sein und mit Willen und Leidenschaft 60 Minuten Paroli bieten.“

Wichtig werde auch sein, die sich bietenden Chancen kaltschnäuzig zu nutzen. Was die Lindauer in diesem Duell zuversichtlich macht ist, dass sie in den vergangenen Jahren in den Heimspielen gegen den DSC häufig auf Augenhöhe spielten und es auch des Öfteren gelang, die Punkte im heimischen Eichwald zu behalten. Hoffnung macht auch, dass Deggendorf nicht ganz so gut in die Saison reingekommen ist.

Trotz der beiden Niederlagen im heimischen Stadion hoffen die Inselstädter darauf, dass die eigenen Fans und Zuschauer die Mannschaft mit ihrer lautstarken Unterstützung im Spiel gegen das Topteam aus Niederbayern wieder entsprechend pushen. Wie schon gegen Passau und Füssen wird es auch in der dritten Heimbegegnung der Oberligasaison den Lucky-Shot um 10 000 Euro geben. In den ersten beiden Spielen sei die Aktion „super angenommen worden“, heißt es in der EVL-Mitteilung.