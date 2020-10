EV Lindau Islanders mit Doppeltest

Bei den EV Lindau Islanders geht es Schlag auf Schlag. Binnen 24 Stunden wird der bayerische Eishockey-Oberligist gleich zwei Testspiele absolvieren. Erst spielen die Lindauer am Samstag um 18 Uhr gegen das Oberliga-Spitzenteam des Deggendorfer SC, am Sonntag gastieren die Islanders dann um 18 Uhr beim Oberliga-Aufsteiger HC Landsberg. Die Fans können die Auftritte verfolgen: Für beide Begegnungen bietet SpradeTV einen Live-Stream an.

Es ist der Abschluss einer ohnehin schon anstrengenden Woche. Vor dem Doppeltest am Wochenende standen anstrengende Tage auf dem Trainingsprogramm. In der ersten Woche nach der Quarantäne wurde den Spielern der Islanders vom Trainerteam um Headcoach Gerhard Puschnik und Co-Trainer Sascha Paul nichts geschenkt. Damit versucht der Oberligist die verloren gegangene Zeit zu kompensieren. Aufgrund der unplanmäßigen Pause, die ein Besuch in der Seaside-Bar und ein mit Covid-19 infizierter Mitarbeiter verursachte, müssen die Lindauer ihre Vorbereitung in drei statt fünf Wochen packen. Ziel ist es, zum momentan geplanten Oberligastart am 6. November fit zu sein.

Einen Test haben die Islanders schon hinter sich. Sie begegneten am Dienstag dem DEL2-Team Ravensburg Towerstars. Wie erwartet, ging das Spiel an die Ravensburger. Puschnik konnte aber trotz der 2:8-Niederlage mit der Vorstellung seiner Akteure leben. „Ich war mit der Einstellung und dem Einsatz der Mannschaft sehr zufrieden. Die Spieler haben im gesamten Spiel versucht die Vorgaben umzusetzen, was ihnen größtenteils auch gelungen ist“, so der Headcoach der Islanders. Er nahm auch jede Menge Erkenntnisse mit. Vor allem für die Defensive der Lindauer war das ein guter Test. Mit ihren Offensivqualitäten forderten die Towerstars die Verteidiger, die das ein ums andere Mal unter Druck gerieten. Lange meisterten sie die Aufgabe ordentlich, agierten beherzt. Aber als der Tank immer leerer wurde, konnte Lindau dem Druck nicht mehr standhalten und kassierte vier Tore im letzten Drittel.

Die weiteren Wochen stehen voll im Zeichen von Trainingseinheiten, um sich die Spielzüge einzuprägen und Über- und Unterzahlformationen zu testen. Aber auch die Lauf- und Fitnesseinheiten werden nicht zu kurz kommen. EVL-Headcoach Puschnik: „Natürlich hat man im ersten Testspiel gesehen, dass wir noch nicht so lange auf dem Eis sind und die Abstimmung hier und da noch fehlte, aber wir sind auf dem richtigen Weg und freuen uns auf die kommenden Aufgaben.“