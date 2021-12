EV Lindau Islanders holen Leihspieler aus Halle

Die EV Lindau Islanders haben eine der vakanten Positionen in der Verteidigung neu besetzt. Wie die Islanders am Freitag mitteilten, kommt Verteidiger Christian Guran auf Leihbasis bis Saisonende von den Saale Bulls Halle aus der Oberliga Nord an den Bodensee. Er wird bei den Islanders mit der Nummer 73 auflaufen und steht bereits am Freitagabend (3. Dezember) in der Oberliga Süd gegen die Eisbären Regensburg im Kader der Lindauer.

Durch die Verletzung von Christian Ettwein und dem eigentlich gegenüber den Islanders kommunizierten Karriereende von Dominik Ochmann (der jetzt aber zum Bayernligisten ESC Kempten gewechselt ist) hatten die Islanders Bedarf in der Verteidigung. „Nach langem Suchen haben wir einen sehr ehrgeizigen jungen Verteidiger, dank der Unterstützung der Saale Bulls Halle, zur Verstärkung unserer Defensive gefunden“, wird der Sportliche Leiter der Islanders, Sascha Paul, in einer Mitteilung des EVL zitiert.

Nicht mehr die Eiszeit wie erhofft bekommen

Das Leihgeschäft soll für alle Beteiligten erfolgreich sein. Bei den Islanders entspannt sich durch Gurans Wechsel die personelle Situation ein wenig. Und der junge Verteidiger kann sich in Lindau die nötige Spielpraxis holen. Bei den Saale Bulls Halle hatte der 22-Jährige in den vergangenen Wochen nicht mehr so viel Eiszeit wie gewünscht bekommen. So kamen die Verantwortlichen beider Vereine ins Gespräch. Da Lindau in den vergangenen Jahren häufig Sprungbrett für junge Talente war, einigten sich die Saale Bulls und der EVL, Guran bis zum Saisonende auszuleihen. „Mein Dank geht an die Saale Bulls Halle, die Christian nun die Chance geben, sich mit viel Spielpraxis bei uns weiterzuentwickeln“, meint Paul.

Christian Guran, geboren in Kaufbeuren, durchlief beim ESV Kaufbeuren alle Jugendmannschaften bis zur U19, ehe er ein Jahr beim Augsburger EV in der U20 verbrachte. Anschließend wechselte er zu den Saale Bulls Halle, für die er 98 Pflichtspiele bestritt.

Die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders sondieren auch nach dem Wechsel von Guran weiterhin den Spielermarkt, um dem Kader noch mehr Tiefe zu verleihen.