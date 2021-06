EV Lindau Islanders holen Christian Ettwein als Stabilisator

Der Eishockey-Oberligist EV Lindau Islanders hat seinen vierten Neuen für die nächste Saison präsentiert. Vom DEL2-Club EV Landshut kommt Christian Ettwein. Mit der Verpflichtung des 22-Jährigen verstärken die Islanders die Defensive. Die Vereinbarung zwischen dem EV Lindau und dem Verteidiger ist zunächst einmal auf ein Jahr ausgelegt, beim Oberligisten erhält Ettwein die Nummer 15. „Christian hat sich bewusst für den Standort Lindau entschieden, um sich mit seinen jungen Jahren wieder mit mehr Eiszeit für höhere Ligen zu empfehlen. Diese Plattform wollen wir ihm in Lindau bieten“, kommentiert Islanders-Headcoach Stefan Wiedmaier in der Vereinsmeldung.

Die Oberliga Süd ist für Ettwein kein unbekanntes Terrain. Der gebürtige Münchner spielte schon mit dem EHC Waldkraiburg sowie mit dem EV Landshut in dieser Spielklasse. Mit Landshut gelang ihm in seiner ersten Saison auch gleich der Aufstieg in die DEL2 – dabei war er ein wichtiger Part in der damaligen Mannschaft. Nach diesem Erfolg im Jahr 2019 bekam er in Landshut allerdings nur noch wenig Eiszeit. Auch aufgrund einer langwierigen Verletzung, die ihn zurückwarf. Die Operation ist aber erfolgreich verlaufen, sodass der gelernte Stürmer jetzt wieder voll angreifen will und zeigen möchte, was er in seinen drei Jahren in der Kaderschmiede der RB Eishockey-Akademie in Salzburg (2013 bis 2016) gelernt hat.

„Sehr mobiler Schlittschuhläufer“

Mit Wiedmaier trifft der 1,89 Meter große Defensivakteur auf einen Trainer, der auf ihn setzt. „Mit Christian haben wir einen Verteidiger gefunden, der sich für seine Größe als sehr mobiler Schlittschuhläufer entpuppt und keinen Zweikampf verloren gibt. Er wird uns ganz sicher die nötige Stabilität in der Verteidigung geben, die wir in der kommenden Oberligasaison benötigen“, sagt Wiedmaier. Auch der Sportliche Leiter der EV Lindau Islanders, Sascha Paul, erwartet einiges von Ettwein. „Christian ist ein Spieler mit viel Potenzial“, meint Paul. „Einen Spielertypen wie ihn haben wir gesucht und ich bin froh, dass er sich für Lindau entschieden hat.“