EV Lindau Islanders: Heimspiel gegen Füssen steht auf der Kippe

Die „Lindauer Zeitung“ verlost an zehn Personen jeweils zwei Stehplatztickets für das Islanders-Heimspiel am Montag, 26. Dezember, gegen die Tölzer Löwen. Das Spiel in der Lindauer Eissportarena (Eichwaldstraße 16, 88131 Lindau) startet um 18 Uhr. Um Karten zu gewinnen, bitte bis spätestens Montag, 19. Dezember (15 Uhr), eine Mail mit dem Betreff „Bad-Tölz-Tickets“ an redaktion.sport.friedrichshafen@schwaebische.de schicken. Bitte unbedingt Vor- und Nachname angeben. Die Gewinner erhalten die Tickets per E-Mail, diese müssen sie ausdrucken oder auf dem Handy mit sich tragen und am Eingang vorzeigen.

Die Austragung des nächsten Heimspiels der EV Lindau Islanders am Sonntag gegen den EV Füssen ist nicht gesichert. Grund ist eine Krankheitswelle im Füssener Team, weshalb schon das EVF-Heimspiel am Freitag gegen den Höchstadter EC abgesagt werden musste. Lindau verbreitete allerdings Hoffnung, dass die Partie am Sonntag wie geplant stattfinden kann. „Sollte es aufgrund der Krankheitswelle im Team der Füssener kurzfristig doch noch zu einer Spielabsage kommen, informieren wir über unsere Kanäle wie Homepage, Facebook und Instagram“, so die Islanders in ihrer Mitteilung.

Mit Stand von Freitagmittag ist die Durchführung der Begegnung also wahrscheinlich. Angesetzt ist die Partie zu einer späteren Uhrzeit. Aufgrund des Weltmeisterschaftsfinals zwischen Frankreich und Argentinien am Sonntag um 16 Uhr soll das Duell zwischen Lindau und Füssen erst um 18.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als üblicherweise beginnen. So hätten „Fußball- und Eishockeyfans die Chancen, beide Ereignisse verfolgen zu können“, heißt es in der Islanders-Mitteilung. Die Lindauer Begegnung kann auch kostenpflichtig bei SpradeTV gebucht werden.

Islanders suchen den Anschluss an die Konkurrenz

Lindau hofft, im Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim am vergangenen Sonntag (2:3 nach Penaltyschießen) den Turnaround eingeleitet zu haben. In dieser Partie ärgerten die Islanders einen Großen der Oberliga – das gab es lange nicht mehr und unterstreicht die starke Leistung. Mit hohem läuferischen Aufwand und entschlossenen Vorstößen in die gegnerische Hälfte machte Lindau den Starbulls das Leben schwer. Rosenheims Trainer Jari Pasanen sprach den Gastgebern ein großes Kompliment aus.

Faktisch kam in der Tabelle jedoch nur ein Punkt dazu, der Vorletzte muss in den nächsten Spielen unbedingt nachlegen. Gegen die kommenden Gegner rechnen sich die Inselstädter auch einiges aus. Vor allem im „kleinen Derby“ gegen den EV Füssen sollen die drei Punkte eingefahren werden. Der Kontrahent, der am 11. Dezember seinen 100. Geburtstag feierte, steht zwei Plätze vor Lindau. Mit einem Erfolg soll der Abstand reduziert werden, um nach und nach dem Ziel Pre-Play-offs wieder näherzukommen.

In den bisherigen Aufeinandertreffen zogen die Lindauer jedoch zweimal den Kürzeren. Unter Trainer Stefan Wiedmaier unterlagen die Islanders in einem spektakulären Spiel mit 6:7 nach Verlängerung. Etwa fünf Wochen später musste sich der EVL mit Headcoach John Sicinski mit 4:7 geschlagen geben. Auch gegen Füssen gibt es wieder den Lucky Shot um 10.000 Euro.