EV Lindau Islanders haben einen neuen Publikumsliebling

„Wir hatten in letzter Zeit gute Gespräche mit ihm und freuen uns auf die Unterstützung“, wird Bernd Wucher, 1. Vorsitzender der Islanders, in der EVL-Mitteilung zitiert. „Wir hoffen, dass uns Jörg mit seiner Erfahrung einen Schritt weiter in die Zukunft bringt.“ Schillings Aufgabengebiet beim Eishockey-Oberligisten umfasst die Betreuung der Sponsoren. Nicht nur an Spieltagen, sondern auch darüber hinaus. Wucher und Schilling kennen sich seit vielen Jahren – daraus ist nun die Zusammenarbeit entstanden. „Ich habe Bernd angeboten, ein bisschen mitzuarbeiten, um den EVL nach vorne zu bringen“, meinte Schilling. „In Lindau will ich den ein oder anderen Erfahrungswert, den ich in Crimmitschau sammeln durfte, einbringen.“ Aus seiner Sicht sei Sponsoring heutzutage das wichtigste Standbein eines jeden Vereins. (lz)

Beim Neujahrsempfang am Donnerstag, 5. Januar, haben die EV Lindau Islanders ihre Verstärkung im Marketing-Segment vorgestellt. Jörg Schilling wird in Zukunft in Abstimmung mit dem Vorstand um Bernd Wucher, Patrick Meier und Michael Messmer im Bereich Sponsorenbetreuung und Sponsorengewinnung aktiv sein. Schilling stammt aus der ostdeutschen Eishockey-Hochburg Crimmitschau, war als Geschäftsführender Gesellschafter der dortigen Eispiraten Crimmitschau GmbH des langjährigen DEL2-Klubs tätig und lebt seit 1988 in Wasserburg.

Die EV Lindau Islanders haben sich nach dem 6:3-Erfolg gegen den EC Peiting die verdienten Lorbeeren abgeholt. Es gab drei Punkte, mit denen der Eishockey-Oberligist den Anschluss an die Pre-Play-off-Plätze wieder herstellte. Und nach dem Spiel wurde die Mannschaft von ihren eigenen Fans für ihre starke Teamleistung gefeiert. Einige Lindauer Akteure ragten dabei heraus, insbesondere ein Spieler gewann am Sonntagabend die Herzen der Zuschauer.

Ace Cowans: Es war vor allem auch der Abend von Ace Cowans. Der 26-jährige US-Amerikaner spielte schon in den vorherigen Spielen in Höchstadt und in Rosenheim stark auf und zeigte gegen Peiting, dass er nun endgültig bei den Islanders angekommen ist. Somit hat er sein Ansehen enorm gesteigert. Nach seiner Ankunft Anfang Dezember war er noch nicht sofort die erhoffte Verstärkung, der Neuzugang von Mariestad aus Schweden nahm zunächst nur eine Mitläuferrolle ein und wurde gegen Klostersee und Landsberg nicht einmal für den Kader nominiert. In den jüngsten Spielen zeigte die Leistungskurve des pfeilschnellen Angreifers steil nach oben. Der Mann aus Beverly verdrängte den letztjährigen Topscorer Martin Mairitsch aus dem Kader und unterstrich seinen Aufwärtstrend am Sonntag mit fünf Scorerpunkten (drei Tore, zwei Assists) – in den vorherigen zehn Partien brachte er es lediglich auf vier Torbeteiligungen. „Ich freue mich riesig für Ace. Er war in den letzten Spielen immer auffälliger und hatte seine Chancen“, sagte EVL-Trainer John Sicinski, der sein Zusammenspiel mit Florian Lüsch und Andreas Farny lobte: „Die ganze Reihe hat vier von sechs Toren geschossen und uns das Spiel gewonnen.“ Cowans hat sich damit in nur wenigen Wochen zum Publikumsliebling entwickelt. Nach seinem sehenswerten Treffer zum 5:3, als der Kontingentspieler den Puck mit seinem Schläger aus der Luft nahm und mit der Unterstützung des Pfostens Peitings Florian Hechenrieder überwand, gab es von den Fans Sprechchöre mit seinem Namen.

Patrick Raaf-Effertz: Seinen Torriecher entdeckte Verteidiger Patrick Raaf-Effertz. Der 30-Jährige spielt seit 2020 für die Islanders und traf am Sonntag doppelt und damit genauso häufig wie in seinen vorherigen 94 Partien für die Lindauer. „Raaf-Effertz ist ein Ausnahmespieler und läuferisch wirklich sehr stark“, sagte Sicinski in der SpradeTV-Pressekonferenz über den gebürtigen Kölner und gönnte es ihm, dass er für seinen Offensivdrang belohnt wurde.

Damian Schneider: Dass Raaf-Effertz im dritten Drittel der wichtige Treffer zum 4:3 gelang, hatte er vor allem auch Neuzugang Damian Schneider zu verdanken. Der 31 Jahre alte Essener, der nach seinem Engagement beim Nord-Oberligisten ESC Moskitos Essen an den Bodensee zurückkehrte, bewies in der Entstehung eine herausragende Übersicht. Schneider spielte einen Pass durch die kleine Lücke – Raaf-Effertz hatte keine Schwierigkeiten, den Puck aus kurzer Distanz im Tor unterzubringen. „Er hat das wichtige 4:3 vorbereitet“, betonte Sicinski. Bei ihm hinterließ der 31-Jährige schnell einen positiven Eindruck. „Damian kenne ich noch nicht so viel, er ist erst seit vier Tagen da“, leitete Sicinski am Sonntagabend ein, um den Offensivspieler danach überschwänglich zu loben: „Man sieht, wie stark er an der Scheibe ist. Er schafft Raum für seine Mitspieler, ist beliebt in der Kabine und bringt auch eine gute Stimmung auf die Spielerbank.“

Dominik Hattler: Zu den Gewinnern in dieser Woche zählt auch Goalie Dominik Hattler. Das 28-jährige Eigengewächs spielte bei den Islanders in der 3. Eishockeyliga bisher nie die erste Geige. In sechs Oberligasaisons kommt er nur auf zwölf Einsätze. Für Hattler war es deshalb eine ungewöhnliche Woche. Beim 2:5 in Rosenheim am Freitag spielte er nach der krankheitsbedingten Auswechslung von Leon Doubrawa die letzten beiden Drittel und beim 6:3 gegen Peiting hütete Hattler nun sogar das gesamte Spiel den Kasten. Ihn reaktivierte der Eishockey-Oberligist mitten in der Saison aufgrund der Torhüterproblematik – eine weise Entscheidung. Denn nachdem sich die Situation zwischenzeitlich beruhigte, war nun wieder Not am Mann. Die Rückkehr von Routinier Matthias Nemec ist nicht absehbar, zudem standen die beiden Förderlizenzspieler Dieter Geidl und Doubrawa nicht zur Verfügung. Auf Hattler war Verlass. Der EVL-Backup machte in beiden Begegnungen einen ordentlichen Job und kompensierte damit kurzfristig das Fehlen der anderen Torhüter.