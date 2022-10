EV Lindau Islanders haben den Topfavoriten zu Gast

Der Hauptrundenmeister gibt sich die Ehre. Am Sonntag (19 Uhr) gastieren die Blue Devils Weiden bei den EV Lindau Islanders. Bei den Weidenern steht Sebastian Buchwieser als Cheftrainer an der Bande – damit kehrt der Lindauer Meistermacher von 2015 an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit Weiden hat Buchwieser ein klares Ziel: Die Bayern wollen in der Eishockey-Oberliga Süd um den Aufstieg in die DEL2 mitspielen.

Der souveränen Meisterschaft folgte für Weiden in den Play-offs der vergangenen Saison die Ernüchterung. Geplagt von Verletzungen und ausgelaugt von der langen Saison schieden die Oberpfälzer bereits im Viertelfinale gegen die Hannover Indians aus. „So etwas darf uns nicht noch einmal passieren“, lautete vor der neuen Saison das Credo in Weiden. Man verstärkte sich gezielt mit Torwart Marco Wölfl, der von den Tölzer Löwen nach Weiden wechselte. Neu sind auch der US-Amerikaner Kurt Davis und Nardo Nagtzaam, Niederländer mit deutschem Pass und zuletzt als Spieler des Jahres der Oberliga ausgezeichnet.

Vor dem Duell mit den Islanders spricht die Statistik für die Gäste. In allen vier Partien der vergangenen Saison ging Weiden als Sieger vom Eis. Am 25. Januar 2022 boten die Schützlinge von Lindaus Cheftrainer Stefan Wiedmaier dem haushohen Favoriten allerdings große Gegenwehr. Erst vier Minuten vor der Schlusssirene gelang Weiden der Siegtreffer. Mit einer ähnlichen guten Einstellung, großem Einsatzwillen – und einer viel besseren Chancenverwertung als gegen den Deggendorfer SC – ist für die Islanders laut eigener Aussage eine Überraschung möglich. „Wir müssen 60 Minuten konzentriert sein und dem Gegner keine Fehler bieten, denn die nutzen die Weidener eiskalt aus“, sagt Wiedmaier.

Eigentlich war die Partie der Lindauer gegen Weiden für 18 Uhr geplant. Aufgrund des zu erwartenden Föhnwetters am Sonntag wird die Partie allerdings nach Absprache der beiden Vereine und dem Deutschen Eishockey-Bund nun eine Stunde später beginnen.