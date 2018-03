EV Lindau Islanders haben das Nachsehen

Der EVL hat in der Eishockey-Oberliga seine Auswärtspartie in der Donau-Arena in Regensburg mit 3:8 (0:2, 1:2, 2:4) verloren. Die Heimmannschaft machte immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore.

Es begann nicht gut für die Mannschaft aus Lindau. Bereits nach sieben Minuten musste Sascha Paul mit zwei Minuten vom Eis. Kurz vor dem Ende der Strafe traf Sebastian Alt zum 1:0 (8:43) für die Eisbären Regensburg. Die Assists kamen von Franz Mangold und Lukas Heger. Nur vier Minuten nach der ersten Strafe folgte die Zweite. Philipp Haug musste vom Eis (11:11). In Überzahl erhöhte Sebastian Wolsch auf 2:0 (12:46). Die Assists lieferten wieder Lukas Heger und Franz Mangold.

Im zweiten Spielabschnitt waren keine zwei Minuten gespielt, da erhöhten die Eisbären Regensburg auf 3:0. Sebastian Alt (21:36) traf auf Zuspiel von Sebastian Wolsch. Der EVL wechselte den Torhüter aus. Für David Zabolotny kam Henning Schroth. Torschütze Sebastian Alt musste in der 26. Minute für zwei Minuten vom Eis. Nach nur sieben Sekunden Überzahl verkürzte Jeff Schmith auf 1:3 (25:44). Die Lindauer spielten danach diszipliniert. Es waren die Regenburger, die auf der Strafbank Platz nahmen. Zuerst Tomas Gulda (26:25) und dann erneut Alt (28:17).

Das änderte sich dann kurz vor der Drittelpause wieder. Jeff Smith musste für fünf Minuten plus Spieldauer (37:23) vom Eis und danach erwischte es noch Andreas Farny (37:38) mit zwei Minuten. Auf Regensburger Seite war es erneut Alt (37:23), der sich auf der Strafbank abkühlen durfte. In Überzahl erhöhte Peter Flache auf 4:1 (39:35). Das Zuspiel kam von Franz Mangold und Sebastian Wolsch.

Im letzten Drittel erzielte Regensburg das 5:1. Benjamin Kronawitter traf nach 40:39 Minuten (Zuspiel: Franz Mangold und Yannick Baier). Franz Mangold machte das halbe Dutzend voll. Er erhöhte auf Zuspiel von Jason Pinizzotto auf 6:1 (44:06). Lindau wehrte sich und verkürzte in Überzahl durch Florian Lüsch auf 2:6 (47:37). Das muntere Torschießen ging weiter. David Felsoci erhöhte auf 7:2 (48:49.). Flache traf zum 8:2 für Regensburg (55:13). Eine Ergebniskorrektur gab es kurz vor Spielende. Tim Brunnhuber verkürzte auf 3:8 (59:37). „Wir haben zu viele Tore in Unterzahl kassiert“, sagte EVL-Teammanager Sebastian Schwarzbart.