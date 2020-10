EV Lindau Islanders gehen in Quarantäne

Den Start in die Testspielphase haben sich die EV Lindau Islanders wahrlich anders vorgestellt. Nach einem Barbesuch gab es einen Corona-Fall bei einem Mitarbeiter der Bar, weswegen sich der Eishockey-Oberligist dazu entschlossen hat, alle Spieler und Trainer vorsorglich in Quarantäne zu schicken. Die Testspiele der EV Lindau Islanders am Sonntag in Memmingen sowie die beiden Heimspiele gegen die Ravensburg Towerstars (14. Oktober) und den HC Landsberg (16. Oktober) mussten vorsorglich abgesagt werden. Der Saisonstart der Oberliga Süd zum 6. November ist aber laut Mitteilung der Islanders nicht gefährdet.

Die Islanders betonten am Freitag in einer Mitteilung, dass es sich um eine vorsorgliche Quarantäne für die gesamte Mannschaft handele. Das Team der EV Lindau Islanders hatte sich am vergangenen Samstag nach dem Training zu einem „regelkonformen Teambuilding getroffen“, wie es in der Miteilung heißt. Im Anschluss an ein Mannschaftsessen ließ die Mannschaft den Abend in einer Bar in Lindau ausklingen. In dieser Bar war am selben Abend auch ein mit Covid-19 infizierter Mitarbeiter, zu dem die Spieler in der Bar aber keinerlei Kontakt hatten. Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Lindau informierte am Donnerstag die Spieler des Eishockey-Oberligisten, die beim Besuch der Bar ordnungsgemäß ihre Kontaktdaten abgaben und in den regelkonformen Gruppen an ihren Tischen waren. Auf Anweisung des Gesundheitsamt begeben sich nun aber dennoch alle Spieler der EV Lindau Islanders vorsorglich in Quarantäne und nehmen auf eigene Initiative einen Corona-Test vor.

„Der Mannschaft kann ich hier keinen Vorwurf machen, denn sie haben sich durch den Besuch in einer öffentlichen Gaststätte in den erlaubten Gruppen und durch die Abgabe ihrer Daten absolut korrekt verhalten“, sagte der EVL-Vorsitzende Bernd Wucher. „Der Teamabend war auch mit unserem Vorstandsteam abgestimmt. Man sieht jetzt auch, dass das System bezüglich Kontaktverfolgung funktioniert, auch wenn wir es gerne vermieden hätten. Alles in allem ist dies eine Verkettung unglücklichster Umstände.“ Der Vorsitzende der EV Lindau Islanders bleibt dennoch guter Dinge. „Aber wir bleiben optimistisch und starten nach der Quarantäne wieder voll durch“, meint Wucher.

Wie es nach der Quarantäne weitergeht, ist noch nicht klar. Weitere Informationen zu den Themen Dauerkarten, neue Vorbereitungsspiele und dem neuen Oberligaspielplan wollen die Islanders in den kommenden Tagen bekanntgeben.

Während die Oberligamannschaft nun eine Zwangspause einlegen muss, bleiben andere Mannschaften des EV Lindau von der Quarantäne unberührt. Der Nachwuchsbereich der EV Lindau Islanders und das Umfeld der Eissportarena sind nicht von den vorsichtshalber angewiesenen Quarantänemaßnahmen betroffen. Das betonten die Islanders ausdrücklich. Das Training der Nachwuchsmannschaften geht also unvermindert weiter.