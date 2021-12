EV Lindau Islanders dürfen doch vor Zuschauern spielen

Gute Nachricht für die Fans der EV Lindau Islanders: Nach aktuellem Stand sind nun doch Zuschauer in der Eishockey-Oberliga Süd erlaubt – im Gegensatz zu den deutschlandweiten Eishockeyligen DEL und DEL2. Wie die Islanders am Sonntagvormittag vermeldeten, ist laut Bayerischem Innenministerium die Tatsache entscheidend, dass in der Oberliga Süd ausschließlich bayerische Vereine aktiv sind.

In Lindau gilt demnach für das Heimspiel am kommenden Sonntag, 12. Dezember (18 Uhr) gegen die Starbulls Rosenheim die 2G-plus-Regelung. Nur Geimpfte oder Genesene dürfen in die Eishalle, wenn sie zusätzlich noch einen tagesaktuellen negativen Schnelltest nachweisen können. Dieser muss von einer offiziellen, anerkannten Teststation sein. Ein privater Schnelltest zu Hause reicht nicht aus.

Laut den Maßgaben der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung gelten Sportveranstaltungen als groß „an denen in der Regel mehr als 500 Zuschauer teilnehmen könnten“, heißt es in der Mitteilung der Islanders. Überregional seien Sportveranstaltungen von Wettbewerben und Ligen, in denen bayerische Mannschaften oder bayerische Sportler (auch) gegen nichtbayerische Mannschaften oder Sportler antreten. Weiter heißt es: „Solange in der entsprechenden Liga auch außerbayerische Mannschaften teilnehmen, gilt auch die Begegnung zweier bayerischer Mannschaften als überregional.“

Die Oberliga Süd mit ihren zwölf Mannschaften, die allesamt in Bayern beheimatet sind, wird demnach vom Innenministerium nicht als überregional eingestuft. Dies teilte auch der Deutsche Eishockey-Bund seinen bayerischen Oberligateams mit.