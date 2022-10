EV Lindau Islanders bitten um Geduld

EVL-Präsident Hindelang: „Deutschlandweit herrscht eine große Verunsicherung in den Sportvereinen“

Bei der Jahreshauptversammlung der EV Lindau Islanders am vergangenen Montag hat Präsident Marc Hindelang die gesellschaftspolitische Bedeutung von Sportvereinen und damit auch die des EVL betont. „Deutschlandweit herrscht eine große Verunsicherung in den Sportvereinen“, sagte Hindelang und nannte die aktuelle Energiekrise als Ursache für die Bedenken gegenüber dem Eissport. „Man muss jetzt der Gesellschaft noch mehr zeigen und darstellen, wie viele Menschen und vor allem Kinder in diesem wichtigen sozialen Bereich dranhängen – so wie hier in der Eissportarena, die über 60 000 Wintersportfans aus der Umgebung nutzen.“ Der Verein versuche seinen Teil beizutragen und sei proaktiv auf die Stadt zugegangen und habe einen detaillierten Plan vorgelegt, wie er die von der Stadt geforderten 20 Prozent Einsparziel im Energiebereich erreichen wolle. Diese Ziele würden bereits umgesetzt und auch gelebt. Weiter sagte Hindelang: „Wir haben eine Energiekrise, das ist Fakt und betrifft fast alle Sportarten, ist also ein gesamtgesellschaftliches Thema. Die gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-Krise sind im Kinder- und Jugendbereich enorm, es wird Zeit, dass alle kapieren, dass jeder Sport eine große Priorität zum Wohle unserer Kinder und Sporttreibenden hat.“

Die steigende Entwicklung der Energiepreise sei auch am EVL nicht spurlos vorübergegangen, wenngleich das Geschäftsjahr 2021/2022 laut Kassier Matthias Vogel mit einem guten positiven Ergebnis abgeschlossen worden ist. Um die aktuellen Herausforderungen aber noch besser meistern zu können, wurde einstimmig eine nach EVL-Angaben „humane“ Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zum 1. Januar 2023 beschlossen. Der EVL-Vorsitzende Bernd Wucher ehrte auf der Jahreshauptversammlung zudem langjährige Mitglieder. So durften Barbara Reiss und Dieter Eibel die silberne Ehrennadel entgegennehmen. Michael Messmer wurde mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Ein großes Ziel der Lindauer ist es weiterhin, den eigenen Nachwuchs stark zu fördern und ihm eine Perspektive in der ersten Oberligamannschaft zu bieten. Aktuell sind über 200 Kinder und Jugendliche in den Jugendmannschaften des EVL aktiv. (lz)