EV Lindau geht dieses Jahr einen anderen Weg

Die EV Lindau Islanders haben ihren ersten Kontingentspieler für die neue Eishockeysaison unter Vertrag genommen. Aus Huntsville (Alabama, USA) kommt Verteidiger Anthony Calabrese an den Bodensee in die Oberliga Süd. Mit seinem Team Huntsville Havoc (zu Deutsch: „Verwüstung“) gewann der 26-Jährige die Meisterschaft der Southern Professional Hockey League (SPHL).

In neun Playoff-Spielen erzielte der Amerikaner acht Punkte (zwei Tore). Zuvor punktete er für Pensacola und Huntsville in der Vorrunde in 36 Spielen 28-mal (sechs Tore). Laut Pressemitteilung war der jüngste EVL-Zugang nach 2016 mit Pensacola das zweite Mal, dass er den Presidents Cup gewann.

„Ich bin froh, mit Anthony den ersten Importspieler präsentieren zu können. Er ist ein absoluter Wunschkandidat von uns. Er hat das Anforderungsprofil genau erfüllt, er schießt rechts, hat gute Offensivqualitäten und ist ein klasse Schlittschuhläufer“, sagt der sportliche Leiter des EVL, Sascha Paul, und fügt hinzu. „Er will sich in Lindau beweisen, um sich interessant für höhere Ligen zu machen.“ Auch in Nordamerika spielte der 1,78 Meter große und 86 Kilo schwere Verteidiger schon höherklassig und lief in der East Coast Hockey League (ECHL) auf.

Die Verpflichtung von Calabrese ist gleichbedeutend mit dem Abschied von Dylan Quaile von den Islanders. Ebenso wird Stürmer Jeff Smith hat er kein neues Angebot vom EVL erhalten. „Wir verlieren mit den beiden zwei ganz tolle Menschen. Allerdings gehen wir dieses Jahr einen anderen Weg bei den Kontingentstellen“, so Paul. An der Besetzung der zweiten Position arbeiten die Islanders derzeit aktiv und sichten den Markt sehr gründlich.