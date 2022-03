EV Lindau feiert den Saisonabschluss

Die EV Lindau Islanders laden alle Fans, Gönner, Sponsoren und Vereinsmitglieder zu einem Saisonabschluss in die Lindauer Eissportarena ein. Gemeinsam mit ihnen möchte der Eishockeyclub am Freitag, 25. März, ab 19.30 Uhr den sportlich erreichten Klassenerhalt in der Oberliga Süd feiern.

Nach einer schwierigen Spielzeit wird im Rahmen der Saisonabschlussfeier den anwesenden Gästen ein kurzer Rückblick auf die vergangene Saison geboten sowie ein Ausblick auf die kommende Spielzeit. Hierbei wird es auch die ein oder andere exklusive Kaderinfo zur nächsten Saison geben. Zudem wird an diesem Freitagabend noch der Spieler des Monats März geehrt. Darüber hinaus stellen die Islanders die Nachwuchsspielerinnen Kim Bürge, Leonie Schmidt und Hanna Weichenhain vor, die in der abgelaufenen Spielzeit in verschiedene Juniorinnen-Kader des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und zu DEB-Lehrgängen berufen wurden.

Nicht fehlen darf die Trikotversteigerung zugunsten des EVL-Nachwuchses. Nach zwei Jahren Onlineversteigerung können die Duelle um die beliebten Trikots endlich wieder kurzweilig in der Eissportarena von „Auktionator“ Seba Schwarzbart an die Höchstbietenden versteigert werden. Die Mindestgebote liegen hier nach Vereinsangaben bei 19,76 Euro als symbolischem Startpreis für ein Warm-up-Trikot aufgrund des 45-jährigen Jubiläums des EV Lindau und der „Edition Fourtyfive“. Die blauen und weißen Game-worn-Trikots der Lindauer Spieler starten bei einem Mindestgebot von 35 Euro.

Veranstaltung unter 2G-Regelung

„Die EV Lindau Islanders freuen sich auf einen schönen Abend bei freier Verköstigung durch das Team des Eisstübles“, heißt es in der Mitteilung des Eishockey-Oberligisten. Nach aktuellem Stand findet die Veranstaltung unter der 2G-Regelung (geimpft/genesen nicht älter als 3 Monate) statt. Minderjährige Schülerinnen und Schüler (bis 18 Jahre), welche der Schultestung unterliegen und dies durch einen Schuldokument belegen können, haben zu 2G-Veranstaltungen Zutritt ohne Impf- oder Genesenen-Status. „Sollte es noch zu Lockerungen in diesem Bereich kommen, wird der EVL dies noch kurzfristig anpassen“, teilt der Verein mit.