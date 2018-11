EV Lindau empfängt die Eisbären

„Die haben einen tollen Lauf“, entfährt es Sascha Paul mit Blick auf den zweiten Gegner der EV Lindau Islanders an diesem Wochenende. Kein Geringerer als die Eisbären Regensburg gastieren am Sonntag ab 18 Uhr beim Eishockey-Oberligisten in der Lindauer Eissportarena.

Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison in Regensburg entschied die Mannschaft von Eisbären-Headcoach Igor Pavlov mit 3:1 für sich. Gespannt dürfen die Zuschauer sein, ob die Mannschaft von EVL-Headcoach Chris Stanley zum Jubeln haben werden. Das Gastspiel des aktuellen Tabellenführers, der vor dem Wochenende stolze 14 Siege in Serie einfahren konnte, fällt mit dem Blaulichttag zusammen: Alle Mitglieder und Helfer der freiwilligen Feuerwehren, des Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks aus dem Landkreis Lindau erhalten am Sonntagabend freien Eintritt zum Kracherspiel.