EV Lindau bezwingt den SC Riessersee

Die EV Lindau Islanders unter ihrem neuen Trainer Franz Sturm scheinen nach dem Fehlstart in der Oberliga Süd in die Spur gefunden zu haben. Am Freitagabend gewann Lindau zu Hause vor 517 Zuschauern überraschend gegen den Favoriten SC Riessersee mit 1:0.

EV Lindau Islanders – SC Riessersee 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). – „Ein Kampfspiel mit einem Fußballergebnis“, fasste Sturm die Begegnung zusammen. Das Tor des Tages hatte Sofiene Bräuner schon in der dritten Minute erzielt. Ansonsten stand bei den Lindauern beim Debüt des neuen Verteidigers Ales Kranjc die Defensive im Vordergrund. Ab dem zweiten Drittel übernahm der SC Riessersee das Kommando. Spätestens beim EVL-Goalie Lucas Di Berardo war aber Endstation. „Wir hatten genug Möglichkeiten“, meinte SCR-Trainer George Kink bei der Pressekonferenz. „Aber Di Berardo war stark, das muss ich schon sagen.“ Lindaus Trainer hatte allen Grund, zufrieden zu sein. „Meine Mannschaft hat unwahrscheinlich gekämpft“, lobte Sturm.

Durch den Sieg zog Lindau in der Tabelle an Regensburg vorbei auf Platz zehn. Am Sonntag (18 Uhr) spielen die Islanders beim Tabellenletzten Höchstadter EC. Auf Höchstadt haben die Islanders inzwischen schon neun Punkte Vorsprung.