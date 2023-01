„Europol“ ruft an und verlangt Geld

Eine 39-jährige Frau aus Lindau hat am Donnerstag mehrere Anrufe von angeblichen Europol-Polizeibeamten erhalten. Durch die falschen Europolbeamten, die sich nur in englischer Sprache mit der Frau unterhielten, wurde ein entsprechendes Drohszenario aufgebaut mit dem Inhalt, dass gegen die Frau in Mexiko wegen Geldwäsche ermittelt würde, heißt es im Polizeibericht. Sollte sie mit Europol nicht zusammenarbeiten, würden ihre Konten eingefroren. Die Frau war daruafhin so eingeschüchtert, dass sie von den Tätern dazu gebracht wurde, zu ihrer Hausbank zu fahren, einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag abzuheben und dafür Wertkarten eines bekannten Internetunternehmens zu kaufen. Die Kartencodes hat sie dann den angeblichen Europolbeamten durchgegeben. Insgesamt wurde die Frau von zwölf verschiedenen Telefonnummern angerufen. Erst am nächsten Tag kam sie ins Grübeln und stellte fest, dass es sich dabei um einen Betrug handeln könnte.

Die Polizei weißt nochmals darauf hin, dass Europolbeamte niemals bei Privatpersonen anrufen und für Ermittlungen Geld oder Wertkarten verlangen. Auch die Sprachführung in Englisch muss ein Warnsignal für Betrugsversuche sein. Die Polizei rät, in solchen Fällen aufzulegen und Anzeige zu erstatten.