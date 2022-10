Europe all inclusiv

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Teilnehmer an diesem Projekttag waren alle 90 Schüler und Schülerinnen der 5. und 6. Klassen. Dieser Aktionstag fand als Einstieg in das neue Erasmus+ Projekt „Let’s save our planet“ statt, welches wir gemeinsam mit einer Mittel- und einer Förderschule aus Haiming/Österreich durchführen.

Wir wollen in diesem Projekt Kunst und Inklusion zusammenführen, auch wenn diese in einem spannungsreichen Zusammenhang stehen. Durch die gemeinsame künstlerische Arbeit soll eine Bewusstheit für menschliche Würde sowie die vielfältigen ästhetischen-kulturellen Ausdrucksformen im Hinblick auf individuelle Unterschiede eines jeden erlangt werden. Alle Schüler/innen sollen sich als natürlichen Bestandteil ihrer sozialen Gruppe erleben und diese mittragen. Sie sollen befähigt werden, bei jedem Menschen ihrer Gruppe Qualitäten zu finden und wertzuschätzen.

Mit dieser Zielsetzung haben wir 6 unterschiedliche Workshops angeboten. Jeder Teilnehmer durfte sich 2 Workshops aussuchen. Herzlich danken wir unseren externen Workshop-Leitungen Tanja Michel und Pedro Krisko, die zu den Themen „Ich male mein Bild“ und „Malen nach Lust und Laune“ mit den Schüler/innen in die Welt der Farben eingetaucht sind. Lehrkräfte der Mittelschule boten außerdem noch folgende Workshops an: „Bunt „isst“ gesund“, „Land Art“, „Werken mit Schwemmholz“ und „Wichtelliesel und Wichtelsepp basteln“.

Die Schüler/innen waren überrascht, welche neuen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Selbstverwirklichung sich aufgetan haben. Die Workshops haben allen Schüler/innen und Lehrer/innen viel Spaß gemacht und alle freuen sich auf den nächsten Erasmusday 2023.