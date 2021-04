Europaweit gesuchter Straftäter in Lindau verhaftet

Bei einer Kontrolle eines Streifenteams der Lindauer Grenzpolizei konnte am Montag, 12. April, ein international gesuchter Straftäter verhaftet werden. Die Überprüfung eines Autos mit polnischer Zulassung führte zum Fahndungstreffer bei dem Autoführer. In der Fahndungsdatei konnte ein sogenannter EU-Haftbefehl aus Polen zum Zwecke der Auslieferung festgestellt werden, heißt es im Bericht der Polizei. Der 53-jährige Pole, der wegen Eigentumsdelikten gesucht wird, wurde verhaftet und wurde im Laufe des Dienstages einem Richter vorgeführt, so die Polizei weiter.