Europäischer Kulturpreis wird im Stadttheater verliehen

Mit einer festlichen Gala wird am Freitag, 1. Oktober, im Lindauer Stadttheater die Verleihung des Europäischen Kulturpreises gefeiert. Der Preis der Kulturstiftung Pro Europa, die ihren Sitz in Basel hat, geht in diesem Jahr an die Stadt Lindau, die Bregenzer Festspiele, den Boswiler Sommer und die weltweite Organisation „Religions for Peace“.

Wie das Lindauer Kulturamt mitteilt, erwartet die Gäste der Gala ein hochkarätiges Abendprogramm, musikalisch gestaltet vom internationalen Kammerorchester Chaarts und internationalen Sängerinnen und Sängern. Um möglichst viele Kunstfreundinnen und Freunde in den Genuss des Abends kommen zu lassen, haben sich die Veranstalter entschieden, einen Livestream der Gala anzubieten, sodass wirklich alle Interessierten unter www.facebook.com/stadtlindau oder www.facebook.com/yoeuropeaward/ die festliche Verleihung erleben oder sie auch noch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen können.

Dialog zwischen europäischen Staaten soll gestärkt werden

Die Stadt Lindau erhält den Europäischen Kulturpreis laut Mitteilung für herausragende kulturelle Leistungen. Die Bregenzer Festspiele werden für ihre künstlerische Nachwuchsarbeit ausgezeichnet und der Boswiler Sommer beziehungsweise das Künstlerhaus Boswil bekommt den Europäischen Kultur-Projekt-Preis. Außerdem wird die weltweit größte multireligiöse Nichtregierungsorganisation „Religions for Peace“ mit dem Europäischen Kulturpreis „Pro Humanitate“ ausgezeichnet.

Ziel der Europäischen Kulturstiftung Pro Europa ist es, dem Dialog zwischen den europäischen Staaten und Religionen Impulse zu geben und zu einem politikbegleitenden, vertrauensbildenden und kommunikationsfördernden Kulturaustausch in Europa beizutragen. Die Bedeutung der kulturellen Vielfalt und der schöpferischen Eigenständigkeit der europäischen Staaten und Regionen sollen auf diese Weise verdeutlicht werden.