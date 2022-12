Europaabgeordneter erkundet PKW-Prototyp

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der CSU Kreisverband Lindau hat vor Kurzem das Lindauer Forschungsinstitut besucht. Auf Einladung von Frank Obrist, von der Obrist DE GmbH, waren neben den Mitgliedern auch der Europaabgeordnete Markus Ferber und der Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger mit vor Ort. Das teilt die CDU in einem Schreiben mit.

In einem Vortrag zeigte Frank Obrist Lösungen auf, um die hohe CO2-Bilanz mit ihrer katastrophalen Auswirkung auf die Erde abzubauen. Gerade die fossilen Energien, die zwar den Wohlstand mit aufbauten, hätten unser Klima mit ihrer CO2-Bilanz die Welt an die Grenze des erträglichen gebracht, heißt es in der Mitteilung weiter.

Obrist zeigte auf, dass mit Sonnenenergie, Wasserstoff, und damit die Produktion von aFuel, das Klima der Erde wieder ins Gleichgewicht bringen und auf fossile Energien verzichtet werden könne. Auch ein Ressourcen verschlingender Bau von Batterien wäre in diesem Ausmaß nicht mehr nötig, heißt es. Dieses Vorhaben könne im Sonnengürtel der Erde mit riesigen Sonnenkollektoren und Weiterverarbeitung zu Wasserstoff und damit weiter zu einer Energie die CO2-negativ sei, entstehen. Der Sonnengürtel der Erde erstreckt sich von Australien, den arabischen Länder, Afrika bis nach Süd- und Mittelamerika und Teilen der USA. Dies bringe auch für Länder wie Afrika und Südamerika positive Zukunftschancen.

Lieferung des aFuels „eMetanol“ könne mit Schiffen ohne Verluste erfolgen. Die Infrastruktur sei zum Beispiel mit den dann verwendeten Gasterminals möglich. Industrie, Flugzeuge, Schiffe und PKW könnten problemlos mit diesen neuen Energieträgern klimaneutral und CO2 negativ versorgt werden, schreibt die CDU weiter. Dies sei ein globaler Kraftakt, alle politischen Kräfte müssten sich dafür einsetzen. Auch Europa sei gefordert die richtigen Schritte einzuleiten, dessen war sich Markus Ferber bewusst.

Schon heute könne man zukunftweisenden Erfindungen klimaneutral und CO2-negativ auf den Weg bringen, dies zeigte Frank Obrist Markus Ferber mit einem PKW-Prototyp (Elektromotor und aFuel CO2 negativ). Ferber machte eine Probefahrt und war beeindruckt, heißt es. Um Europa die zukunftsweisenden Vorstellungen und Entwicklungen von Frank Obrist näher zu bringen hat er ihn nach Brüssel in die bayerische Botschaft eingeladen.