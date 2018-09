Euro-asiatische Klang-Ästhetik

„Two passions, one groove“ – liest man auf der Webseite des Duos als erstes beim Aufmachen. Das Klavierduo FourTe entstand 2014 in Weimar als ein deutsch-japanisches Projekt der beiden Pianisten Eva-Maria Weinreich und Tomohito Nakaishi. Der Name setzt sich aus dem englischen Wort „four“ (vier) und dem japanischen Wort „Te“ (Hand) zusammen.

Seither erkunden die Künstler mit viel Freude und erfrischender Phantasie die Welt des Klavierduospiels. Ihr Anliegen, die Farbvielfalt des Klavierklangs zu erforschen und hörbar zu machen, steht dabei im Mittelpunkt. Auch die asiatische und europäische Klangästhetik verknüpfen die beiden Künstler virtuos in eigenen Kompositionen.

Eva-Maria Weinreich wurde bei München geboren und wuchs in Bayern auf. Sie studierte zwei Jahre lang als Stipendiatin in Birmingham/ England, wechselte dann nach Weimar an die Hochschule für Musik „Franz Liszt“, wo sie sowohl ihr Diplom im Fach Klavier solo, als auch ihr Konzertexamen in künstlerischer Liedgestaltung erhielt.

Auftritte hatte sie in Zusammenarbeit mit verschiedenen Sängern in Deutschland, Österreich, Frankreich und China darunter Shanghai, Huang Zhou, im Steinwayhaus München, dem Theater Erfurt, dem Jungen Theater Hamburg und anderen.

Tomohito Nakaishi wurde in Kumamoto/Japan geboren und erlebte seine Kindheit auf der japanischen Insel Kyushu. Er schloss sein künstlerisches Diplom im Fach Klavier solo an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar/ Deutschland ab. Anschließend studierte er dort künstlerische Liedgestaltung und Opernkorrepetition. Tomohito konzertierte als Solist, Liedpianist und Kammermusiker in Japan, Deutschland, Polen und in Finnland mit dem Crakow-Philharmonie Orchester, dem Seinan-Gakuin Orchester und der Jenaer Philharmonie.