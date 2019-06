EU-Verkehrsfachleute kommen zum Lernen nach Lindau

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

In einer Obdachlosenunterkunft in Ellwangen hat es in der Nacht auf Samstag gebrannt.

Gegen 4 Uhr kam es in dem Gebäude in der Aalener Straße zu einem Brand. Die Bewohner des Hauses, das auch als Anschlussunterbringung für Asylbewerber dient, wurden durch die Rauchmelder geweckt und alarmierten die Feuerwehr. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren fünf Personen im Haus, die sich entweder selbst auf die Straße in Sicherheit bringen konnten, oder von der Feuerwehr Ellwangen unversehrt gerettet werden konnten.