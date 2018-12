ESV-Zweite kassiert 0:7-Klatsche

Vor Kurzem hatte die zweite Tischtennis-Herrenmannschaft des ESV Lindau ein Heimspiel gegen die Dritte der SG Scheidegg zu bestreiten. Laut Vereinsbericht traten die Lindauer einmal mehr ersatzgeschwächt an und kassierten eine klare Niederlage.

Mit Silvio Schneiderreit, Fritz Bogenschütz, Tino Pagano, Martin Schumach und im Doppel zwei mit Conni Grünenburg ging das ESV-Team an die Platten. Die Einganngsdoppel gingen mit 1:3 und 0:3 klar an die Gäste. Auch in den folgenden Einzeln hatte Lindau wenig entgegenzusetzen: Schneiderreit verlor sein Einzel gegen die Nummer zwei der Allgäuer klar mit 1:3. Bogenschütz setzte sich heftig gegen die Nummer eins der Scheidegger zur Wehr, unterlag jedoch durch einen Kantenball mit 1:3. Pagano kämpfte verbissen, hatte allerdings am Ende das Nachsehen und verlor mit 2:3. Schumach gegen die Nummer drei der Gäste hatte bei seiner Dreisatzniederlage gar keine Chance. Schneiderreit trat sein zweites Einzel nicht mehr gegen die Nummer eins der SG Scheidegg an und verschenkte sein Spiel mit 0:3. Somit gingen alle Partien für die Lindauer verloren, der ESV ging sang- und klanglos mit 0:7 unter.