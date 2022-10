ESV Lindau startet mit Unentschieden in die Saison

Der ESV Lindau hat in der Tischtennis-Kreisliga C nur ganz knapp einen Auftaktsieg verpasst. Im Heimspiel gegen den TC Lindenberg kassierten die Lindauer eine Fünfsatzniederlage im Schlussdoppel und mussten sich mit einem 8:8-Unentschieden zufriedengeben.

Das letzte Duell der Begegnung bestritten Wolfgang Blischke und Johannes Günther für den ESV. Ihr Start war vielversprechend: Im ersten Satz gegen die Lindenberger Werner Biggel und Anne Wiedemann legten sie mit einem 12:10 vor. Aber Biggel/Wiedemann schlugen zurück und setzten sich in den Sätzen zwei (11:6) und drei (13:11) durch. Satz vier ging dann wieder an die Lindauer (11:5), sodass es zu einer Entscheidung im fünften Satz kam. Und hier zogen Blischke/Günther knapp den Kürzeren (10:12) – statt 9:7 für Lindau hieß es somit 8:8. Dass der ESV überhaupt kurz vor dem Sieg stand, lag vor allem an Tino Pagano. Er war der einzige Lindauer Spieler, der alle seine drei Partien gewann. Als Nächstes haben die Lindauer den TV Isny III (Samstag, 12. November, 18 Uhr) zu Gast.

Zweite Mannschaft belegt Rang vier

Schon deutlich mehr Spiele in der Kreisklasse hat die zweite Mannschaft des ESV Lindau absolviert. Bisher gab es einen Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen. Damit rangieren die Lindauer auf Rang vier.