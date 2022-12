ESV Lindau rangiert im Tabellenmittelfeld

Die beiden Tischtennisteams des ESV Lindau haben das Jahr 2022 mit einem Sieg abgeschlossen. Während es für die erste Mannschaft in der Kreisliga C einen 9:4-Heimerfolg gegen die TSG Bad Wurzach II gab, freute sich die zweite Mannschaft in der Kreisklasse über einen 7:3-Auswärtserfolg beim TSV Bodnegg II. Aktuell rangieren beide ESV-Teams im Mittelfeld ihrer Liga.

Beim Heimsieg gegen Bad Wurzach II zog der ESV erst am Ende davon. Nachdem TSG-Spieler Karl Föhr mit 3:0 gegen Heike Grimminger gewann, stand es lediglich 5:4 für Lindau. Alle weiteren Duelle gingen dann aber an die Gastgeber. Wolfgang Blischke setzte sich mit 3:1 gegen Martin Fimpel durch, Annie Keller besiegte Alois Münsch mit 3:0 und Cord Mempel (gegen Jakob Briechle) sowie Tino Pagano (gegen Alexander Gleinser) schlugen ihre Gegner mit 3:1.

Dominant am Ende

Sehr ähnlich lief es auch beim Spiel der zweiten Mannschaft. Sowohl der ESV als auch Gastgeber Bodnegg II sicherten sich jeweils ein Doppel. Aufseiten der Lindauer verlor dann Tino Pagano sein Einzel gegen Thomas Frick mit 0:3 – der letzte Satz endete 18:20 für Frick. Silvio Schneidereit (3:0) und Denis Kücükler (3:1) brachten den ESV dann in Front, aber Aaron Wild sorgte mit einem Sieg gegen Lindaus Fritz Bogenschütz für den 3:3-Ausgleich. In der Folge sah Bodnegg II aber nur noch wenig Land. Schneidereit, Pagano, Bogenschütz und Kücükler setzten sich in den restlichen Einzel durch und tüteten so den 7:3-Erfolg ein.